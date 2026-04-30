Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Sahika muove Leyla con una manipolazione sottile, portandola a perdere progressivamente il controllo della propria vita fino a farle lasciare il lavoro.
Leyla manipolata da Sahika
Leyla apparirà sempre più fragile, sarà allontanata da Halit e risulterà sempre più isolata anche sul piano lavorativo. Proprio in questo vuoto si inserirà Sahika, che inizierà a muoversi con estrema abilità, senza mai forzare apertamente la situazione.
Inviterà Leyla a non reagire d’impulso e a mostrarsi comprensiva. Dietro questi consigli, però, si nasconderà una strategia, volta a spingere Leyla verso una dipendenza da Sahika.
Si tratterà di una manipolazione psicologica: ogni scelta di Leyla sembrerà autonoma, quando in realtà sarà guidata passo dopo passo da Sahika.
A causa delle manipolazioni di Sahika, Leyla finirà per decidere di licenziarsi.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz scopre il tradimento e lascia Halit
Mentre Leyla sprofonda nel suo isolamento, Yildiz, dopo aver scoperto il tradimento di Halit, deciderà di lasciarlo. Abbandonerà la villa insieme al figlio e avvierà subito le pratiche di divorzio con l’aiuto di Kaya.
La separazione sarà consensuale, ma il colpo più forte arriverà subito dopo: Yildiz deciderà di esporsi pubblicamente, raccontando tutto sulla relazione clandestina tra Halit e Leyla, scatenando uno scandalo mediatico.
Nadir vuole sposare Yildiz
E mentre il conflitto tra Yildiz, Halit e Leyla continuerà a dominare la scena, anche gli altri personaggi inizieranno ad agire in modo sempre più strategico. Kaya continuerà a sostenerla fermamente, seguendo da vicino ogni risvolto di questa battaglia, mentre Ender osserverà con attenzione ogni sviluppo. Nadir approfitterà del caos per farsi avanti, sorprendendo Yildiz con una proposta di matrimonio che la metterà di fronte a una scelta definitiva. Nel frattempo, Erim prenderà le distanze da Halit, trasferendosi dalla madre, mentre Lila, pur delusa, faticherà a spezzare il legame con il padre.
L’appuntamento con Forbidden Fruit resta fissato dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5 e il giovedì in prima serata.