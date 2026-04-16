Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, Zehra sprofonderà nella disperazione totale e troverà conforto nuovamente nell’alcol, a seguito del crollo finanziario della sua famiglia. Ad aiutare la ragazza ci penserà Yildiz, dopo essere diventata una donna di successo grazie alla sponsorizzazione di un suo omogenizzato di mele.

Halit resta senza soldi, Zehra trova un lavoro

Prossimamente, Halit rimarrà senza soldi e sarà costretto ad abbandonare la sua villa, a causa di un investimento rischioso in Africa per contrastare la concorrenza.

Dopo aver accettato l’ospitalità dal suo ex autista Sitki, Argun si metterà alla ricerca di un lavoro per riprendersi economicamente. La sua ex moglie Yildiz invece, convincerà le sue figlie Zehra e Lila a trasferirsi nella sua lussuosa villa, appena diventerà ricca grazie alla produzione di una pappa alla mela. Tuttavia, Zehra vorrà trovare lo stesso un impiego con l’aiuto di Akin.

Ben presto, Zehra verrà assunta in una biblioteca come addetta alle vendite, ma un giorno mentirà a delle sue amiche, fingendo di star firmando le copie di un suo libro.

Asuman si accorge della ricaduta di Zehra

Dopo aver trascurato il suo lavoro, Zehra verrà licenziata e umiliata. Nel contempo, Halit apprenderà di aver recuperato ogni suo bene, ma sceglierà di non farne parola con nessuno, per vendicarsi di Sahika.

A quel punto, non sapendo che il padre è di nuovo ricco, Zehra si sfogherà bevendo un intera bottiglia di whisky.

La situazione precipiterà, poiché Zehra tornerà ad avere dei problemi di alcolismo che in passato era riuscita a superare. Ad accorgersi della ricaduta della giovane sarà Asuman, la madre di Yildiz, quando la vedrà ubriaca. Per finire, quest’ultima nel tentativo di far riprendere la figliastra, farà sparire tutti gli alcolici da casa sua.

Riepilogo sull’incidente di Zehra in piscina

Nella seconda stagione, Zehra è andata incontro a dei seri problemi di alcolismo, dopo aver avuto diverse delusioni in amore e delle continue discussioni con il padre Halit. Un giorno, in preda ai fumi dell’alcol, la ragazza è caduta in una piscina durante una festa, ma a salvarla ci ha pensato Alihan.