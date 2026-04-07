Le trame degli appuntamenti turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Yildiz prenderà una decisione forte dopo aver scoperto che Halit l'ha tradita. La donna chiederà all'imprenditore di divorziare.

Yildiz scopre il tradimento di Halit con Leyla

La storia d'amore tra Yildiz e Halit volgerà al termine. I due si separeranno dopo anni di matrimonio. I guai inizieranno quando Zerrin avviserà la sorella di Zeynep che l'imprenditore intrattiene una relazione extraconiugale. Yildiz inizierà a pedinare Halit, fino a trovarlo tra le braccia di Leyla nella dependance che aveva acquistato per i loro incontri segreti.

La donna non apparirà intenzionata a perdonare la scappatella del marito nonostante la nascita del loro bambino Halitcan. Yildiz ordinerà ad Aysel di farle le valige per poi rifugiarsi a casa di Emir insieme ad Halitcan.

Yildiz e Halit divorziano

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Yildiz e Halit si daranno appuntamento in un'aula di tribunale. In questa circostanza, la sorella di Zeynep vorrà garantirsi alcuni privilegi prima di firmare i documenti. La donna apparirà determinata a ottenere dall'ex marito un sostentamento generoso. In particolare, Yildiz costringerà Halit a comprare una grande abitazione per il loro figlio. La donna inoltre chiederà all'imprenditore un assegno mensile per lei ed Hatlican.

Yildiz ormai single catturerà le attenzioni di Nadir, che non riuscirà a nascondere la sua passione nei confronti di lei. L'uomo chiederà alla donna di diventare sua moglie al termine di un corteggiamento serrato. Yildiz e l'imprenditore diventeranno una nuova coppia mentre Leyla avrà una novità capace di sconvolgere la vita di Halit. La donna ha annunciato all'imprenditore di attendere un bambino.

Sahika non è apparsa contenta delle nozze tra Kaya ed Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Ender Celebi e Kaya hanno deciso di diventare marito e moglie su richiesta di Yigit. La donna si è trasferita a casa del neo marito dove ha dovuto vedersela con Sahika.

Quest'ultima non è apparsa felice delle nozze tra Kaya ed Ender e per questo ha organizzato un piano per metterli i bastoni tra le ruote.

Nel frattempo, Leyla ha lasciato il posto da segretaria nello studio legale di Kaya dopo aver scoperto del suo sposalizio. La donna ha chiesto aiuto ad Yildiz per trovarle una nuova occupazione. Lila e Yigit, invece, non sono riusciti a sotterrare l'ascia da guerra. I due hanno continuato a litigare dopo la decisione di lei di divorziare.