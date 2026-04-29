Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 4 al 10 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Sahika ostacolerà la felicità della cognata Ender. Yildiz Yilmaz, invece, aggredirà Leyla dopo essersela trovata all'Argun holding.

Sahika sabota la luna di miele di Ender

Sahika saboterà la luna di miele di Ender, distruggendo il suo passaporto.

Yildiz, intanto, troverà ospitalità a casa di Emir, apparendo determinata a separarsi da Halit dopo aver scoperto il suo tradimento. La donna chiederà l'aiuto legale di Kaya, che accetterà.

Allo stesso tempo, Leyla apparirà delusa dal silenzio di Halit anche se Sahika la incoraggerà a pazientare, sicura che presto la contatterà. L'imprenditore proverà a parlare con Yildiz in cerca di un chiarimento ma lei apparirà decisa a divorziare. Ender proverà a far ragionare la donna, che resterà delusa da lei dopo aver scoperto che era a conoscenza della doppia vita di Halit. Yildiz studierà un modo per vendicarsi del marito grazie all'aiuto di Emir e Caner.

Yildiz attacca Leyla

Le trame settimanali della serie tv rivelano che Lila, Erim e Zehra affronteranno Halit, che avrà una fortissima reazione. L'imprenditore accetterà di concedere il divorzio ad Yildiz, che nel frattempo si trasferirà nella villa acquistata per la nascita di Halitcan.

Successivamente Ender e Layla si dichiareranno guerra aperta in azienda. Celebi proverà a screditare la segretaria, che le risponderà senza paura. La tensione raggiungerà il culmine quando Yildiz, arrivata in ufficio per discutere del divorzio, attaccherà Leyla.

Erim, intanto, farà pace con suo padre mentre Yildiz rilascerà un'intervista a Zeynep dove si farà portavoce di tutte le donne tradite. La donna riuscirà così a screditare la figura dell'ormai ex marito.

Sahika ha provato a riconciliare Zerrin, Yigit e Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile sui teleschermi di Canale 5, Halit ha informato Yildiz di essere costretto a lasciare la città per un problema di lavoro.

La donna ha fatto una scenata di gelosa, che ha messo ancora di più a repentaglio il suo matrimonio con l'imprenditore. In realtà, il signor Argun ha raggiunto un'abitazione in cui ha incontrato Leyla. Il pubblico ha così scoperto che l'uomo e la sua segretaria hanno intrapreso una relazione extraconiugale.

Yigit e Lila, invece, hanno avuto una nuova discussione dopo il fiasco della cena in famiglia. Sahika è quindi intervenuta nella situazione per aiutare suo nipote a fare pace con la fidanzata. La darklady ha organizzato un incontro tra Yigit, Lila e Zerrin nel tentativo di farli riconciliare.