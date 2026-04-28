Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Halit Argun deciderà di chiedere nuovamente la mano di Yildiz Yilmaz dopo aver superato una grave crisi finanziaria.

Halit decide di vendicarsi di Sahika

Halit deciderà di vendicarsi di Sahika dopo aver superato una crisi economica derivata da un investimento sbagliato in Africa. L'uomo accetterà di diventare l'assistente della darklady, che nel frattempo prenderà il controllo dell'azienda Argun grazie alle azioni ottenute in seguito al matrimonio con Nadir.

Sahika andrà incontro ad una brutta sorpresa quando raggiungerà l'abitazione di Halit con l'intenzione di comprarla. La donna troverà il signor Argun, che la informerà di aver riscattato la proprietà dopo che era stata pignorata dagli ufficiali giudiziari. La darklady capirà che l'uomo può diventare nuovamente un ostacolo per lei.

Il signor Argun chiede ad Yildiz di diventare sua moglie

Il pubblico di Forbidden Fruit assisterà ad un salto temporale di alcuni mesi dove Halit deciderà di vendere la dimora poiché legata a troppi brutti ricordi. L'uomo ne comprerà una nuova per ripartire da zero al fianco di Yildiz. L'imprenditore, sicuro che molto presto riprenderà il controllo della sua azienda, chiederà una nuova chance a Yildiz.

L'uomo chiamerà l'ex moglie nella sua abitazione dove le dirà di essersi pentito per il modo in cui si è comportato con lei in passato e di essere pronto a risposarla. La proposta sconvolgerà la sorella di Zeynep, che ormai diventata milionaria non avrà più bisogno di avere un uomo ricco al suo fianco. La donna prenderà del tempo per dargli una risposta, suscitando la rabbia di Asuman, che vorrebbe che accettasse per dare un futuro stabile ad Halitcan. In questa situazione farà il suo ingresso Kerim, il nuovo capo dell'Argun Holding che dimostrerà di avere un debole per Yildiz.

Halit ha messo in difficoltà Yigit durante una cena

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile su Canale 5, Halit ha messo in difficoltà Yigit, arrivando a sminuirlo davanti a tutti durante una cena con Lila.

Quest'ultima ha seguito il compagno fuori dal ristorante per poi salire in macchina insieme. In questo frangente, i due hanno ripreso a litigare furiosamente ed Yigit ancora scosso ha lasciato la figlia di Halit per la strada. Sahika ha usato questa situazione per riavvicinarsi al nipote. La donna ha proposto a Yigit di aiutarlo a migliorare il rapporto con la famiglia della fidanzata. Infine Zerrin ha notato una certa chimica tra Halit e la sua segretaria Leyla, tanto da sospettare una relazione.