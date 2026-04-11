Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Lila e Zehra saranno costrette a chiedere ospitalità ad Yildiz dopo essere rimase senza la loro abitazione. Halit Argun, invece, resterà senza lavoro dopo essere caduto in disgrazia.

Lila e Zehra vengono ospitate da Yildiz

Tutto inizierà quando Yildiz diventerà milionaria grazie a una ricetta di omogenizzati a base di mela. Allo stesso tempo, Halit dovrà abbandonare l'abitazione di lusso in seguito ad un investimento sbagliato. L'uomo accetterà l'ospitalità del suo autista in un quartiere povero di Istanbul.

Lila ed Zehra faticheranno ad adattarsi alla nuova sistemazione. Erim, invece, sarà accolto a casa di Ender e Kaya, che gli offriranno la possibilità di tornare a scuola pagando la retta. Anche Zehra e Lila troveranno ospitalità nella grande villa di Yildiz. Quest'ultima apparirà felice per come sono andate le cose per Halit, ancora arrabbiata con lui per aver dato retta alle macchinazioni di Sahika.

Halit rimane solo e senza lavoro

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Sahika festeggerà dopo essere diventata l'unica erede di Nadir, che ucciderà offrendogli un bicchiere di whisky avvelenato. Zehra, intanto, troverà lavoro in biblioteca mentre Lila al bar della facoltà universitaria.

Anche Halit si metterà in cerca di una nuova occupazione, facendo un colloquio presso un'azienda. L'imprenditore verrà ricevuto da un'ex dipendente della sua ex holding ormai in mano a Sahika. L'uomo che aveva a suo tempo licenziato respingerà la sua candidatura. Halit sprofonderà in una crisi sempre più grave ormai rimasto solo e senza lavoro.

Sahika ha organizzato il finto arresto di Yigit per spaventare Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio mese su Canale 5, Sahika ha deciso di vendicarsi di Ender Celebi alla scoperta che ha fatto il doppio gioco con lei. La darklady ha organizzato il finto arresto di Yigit. La donna ha mandato due finti agenti della polizia a prelevare suo nipote davanti agli occhi sbigottiti dei genitori.

Una volta in commissariato, Ender e Kaya hanno scoperto che non è avvenuto nessuno arresto. La donna ha capito che Sahika ha deciso di spaventarla per averla tradita con Yildiz. Celebi ha raccontato tutto a Kaya, che è apparso sconvolto dall' azione della sorella.

Nel frattempo, Nadir si è avvicinato pericolosamente ad Yildiz. I due sono stati fotografati a pranzo in un ristorante. La notizia è arrivata alle orecchie di Halit, che ha perso la ragione. Infine Lila ha deciso di divorziare da Yigit come richiesto dal padre.