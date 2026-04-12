Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 rivelano che Yigit e Lila torneranno insieme dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra. La novità non piacerà ad Halit, che non esiterà a umiliare il genero nel corso di una cena a un ristorante alla presenza di Lila e Zerrin.

Yigit e Lila tornano insieme

Yigit e Lila daranno una seconda chance al loro amore, dimostrando di non aver mai smesso di amarsi. Halit non prenderà bene il loro ritorno di fiamma, minacciando sua figlia di spedirla in America dove vive sua madre Zerrin.

Erim prenderà le difese della sorella maggiore. Halit, a questo punto, deciderà di fare un passo indietro per non avere contro tutti i suoi eredi. L'imprenditore pregherà però l'ex moglie di tornare a Istanbul, sicuro che metta fine alla storia d'amore tra la loro figlia Lila e Yigit.

Halit umilia Yigit durante una cena con Zerrin e Lila

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Zerrin farà ritorno nella cittadina turca direttamente dall'America. Una volta arrivata, la sorella di Alihan capirà che sua figlia e Yigit si amano sul serio. Pertanto, la donna deciderà di spianare la strada ai fidanzatini organizzando una cena in famiglia. L'iniziativa non darà il risultato sperato poiché Halit non farà altro che provocare il genero, affermando che non può stare accanto a sua figlia in quanto mentalmente instabile.

Yigit umiliato scapperà fuori dal ristorante dove verrà seguito da Lila. Il figlio di Ender fuori di sé lascerà la fidanzata in mezzo alla strada per poi fuggire con la sua auto.

Ender ha informato Kaya che Sahika ha organizzato il finto arresto del loro figlio Yigit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi italiani, Sahika ha deciso di spaventare Ender dopo aver capito che ha fatto il doppio gioco con lei. La darklady ha organizzato il finto arresto di Yigit con la complicità di due complici. Due falsi agenti della polizia sono giunti a casa di Kaya di prelevare il ragazzo con l'accusa di tentato omicidio. Ender e suo marito allarmati hanno raggiunto la caserma dove hanno scoperto che non c'era stato nessun arresto.

La donna ha svelato a Kaya che Sahika ha organizzato tutto per spaventarla perché aveva disubbidito a un suo ordine. Ender ha pregato suo marito di non compiere colpi di testa contro sua sorella.

Nadir, invece, si è avvicinato ad Yildiz, suscitando la rabbia di Halit. Quest'ultimo ha trovato il suo nemico e la moglie a pranzo in un ristorante. L'uomo furioso ha ordinato alla sorella di Zeynep di stare alla larga da Nadir.