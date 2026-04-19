Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) inizierà a pedinare le mosse di Halit fino a giungere davanti ad un appartamento. La donna sorprenderà così suo marito insieme all'amante che si rivelerà essere Leyla.

Zerrin crede che Halit e Leyla abbiano una tresca

Tutto inizierà quando Zerrin tornerà in Turchia per stare vicina a sua figlia. Durante la permanenza a Istanbul, la donna noterà una certa sintonia tra l'ex marito e Leyla. La sorella di Alihan inizierà a sospettare che ci sia una tresca tra di loro.

Zerrin, a questo punto, metterà Halit con le spalle al muro, chiedendogli se Leyla sia la sua amante. L'uomo mentirà negando qualsiasi intreccio amoroso con la sua dipendente. Le parole non saranno credute da Zerrin, che non esiterà a mettere in guardia Yildiz sulla possibile storia tra l'imprenditore e Leyla prima di tornare negli Stati Uniti.

Yildiz sorprende suo marito insieme a Leyla

Le anticipazioni rivelano che Yildiz ringrazierà Zerrin per averla messa al corrente del tradimento di Halit, giurando che farà il possibile per salvaguardare il benessere di Halitcan. La donna deciderà poi di pedinare le mosse del marito, giungendo davanti ad una porta di un'abitazione comprata da lui per vivere i suoi incontri con Leyla.

In questo modo, la sorella di Zeynep sorprenderà Halit insieme alla segretaria. La donna furiosa tornerà a casa Argun dove chiederà alla governante di fare le valigie sue e quelle di Halitcan visto che se ne sarebbero andati. Il signor Argun, intanto, farà ritorno a casa dove negherà di fronte ai figli di aver tradito la moglie con Leyla. La versione non è stata creduta da Zehra, Lila e Yigit.

Yildiz chiede a Zehra di aiutarla ad indagare su Halit

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà aprile su Canale 5, Yildiz ha ricevuto alcune foto che ritraggono Halit insieme a Leyla. La donna ha iniziato a essere molto gelosa, tanto da chiedere aiuto a Zehra per indagare su suo marito.

Nadir, intanto, ha parlato con Yigit, facendogli capire di sapere la verità in merito alla retata al casinò. Il giovane in ansia è corso a raccontare tutto a sua madre.

Successivamente Sahika ha interrotto un appuntamento tra Lila e Yigit. La darklady è apparsa stupefatta di vederli nuovamente insieme anche se ha promesso di non raccontare nulla ad Halit del loro incontro.

Infine Ender, Kaya e Nadir hanno approfondito la loro conoscenza. La donna ha poi spiato una telefonata dell'imprenditore dove ha sentito una misteriosa voce femminile. Celebi ha quindi deciso di scoprire se Nadir avesse una compagna.