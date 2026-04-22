Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Yildiz reagirà male alla scoperta che Leyla attende un figlio da Halit. La donna raggiungerà l'ufficio di Nadir per informarlo di aver accettato di sposarlo davanti agli occhi stupiti dell'ex marito.

Yildiz scopre il tradimento di Halit

Tutto inizierà quando Yildiz scoprirà che Halit ha intrapreso una relazione extraconiugale con Leyla. La donna delusa chiederà a Kaya di aiutarla ad ottenere il divorzio dall'imprenditore che avrà nel giro di due settimane.

La sorella di Zeynep vorrà quindi dare una svolta alla sua vita e per questo inizierà a lavorare nell'emittente televisiva di Nadir. Quest'ultimo sorprenderà la donna, facendole un'inaspettata proposta di matrimonio che respingerà per paura delle conseguenze da parte di Halit. Yildiz cambierà presto idea a causa di un piano messo in azione da Sahika con la complicità di Leyla.

Yildiz accetta la proposta di nozze di Nadir

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Leyla farà credere ad Halit di aver abortito il bambino che attendeva da lui, non volendo legarlo ad una gravidanza indesiderata vista la nascita di Halitcan pochi mesi prima. Le parole colpiranno il signor Argun che rimarrà vicino alla donna.

Allo stesso tempo, la notizia giungerà ad Yildiz grazie ad una rivelazione di Sahika. La donna, a questo punto, raggiungerà l'Argun Holding dove informerà Nadir di aver deciso di accettare la sua proposta di nozze davanti agli occhi di uno stupito Halit. Una volta tornata alla tenuta, la sorella di Zeynep ammetterà ad Ender di non voler più sposare l'imprenditore ma di aver agito di rabbia alla scoperta della gravidanza di Leyla. Il mattino dopo, la donna raggiungerà Nadir, al quale consegnerà l'anello di fidanzamento.

Halit ha scoperto che Lila e Yigit sono tornati insieme

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine aprile sui teleschermi italiani, Lila ha chiuso la storia d'amore, convinta di essere stata ingannata da Yigit.

Halit, invece, ha imposto a sua figlia di divorziare il primo possibile. Allo stesso tempo, Yigit ha cercato di far cambiare idea a Lila visto che i sentimenti tra di loro sono ancora molto forti. I due hanno ricominciato ad avvicinarsi, decidendo di vivere il loro amore all'oscuro di tutti, consapevoli che Halit non accetterebbe mai la loro scelta di darsi una seconda chance. La serenità ha avuto le ore contate: il signor Argun ha sorpreso Lila e Yigit insieme, andando su tutte le furie. L'uomo ha minacciato sua figlia di spedirla negli Usa da sua madre Zerrin. La giovane è stata messa di fronte ad una scelta difficile.