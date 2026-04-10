Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika Ekinci porrà fine alla vita di Nadir con una bevanda avvelenata. Prima di uccidere l'imprenditore, la donna deciderà di diventare sua moglie grazie ad alcuni documenti falsi per mettere le mani sulla sua fortuna.

Sahika avvelena Nadir

Sahika deciderà di sbarazzarsi di Nadir quando rifiuterà di assumerla nell'Argun Holding. La darklady si vendicherà in maniera definitiva del nemico numero uno di Halit. In dettaglio, la donna farà credere a Nadir di stare per abbandonare la città e di volerlo incontrare per l'ultima volta.

Sahika giungerà nel luogo prestabilito dell'incontro con un pregiato whisky avvelenato che ucciderà Nadir in pochissimi minuti. Il piano giungerà a termine grazie alla complicità di uno scagnozzo.

Ekinci diventa l'erede universale del patrimonio del marito

Ma la vendetta di Sahika non si fermerà qui. Dalle anticipazioni della serie tv rivelano che il giorno del funerale l'officiante comunicherà di non poter portare a termine la funzione a causa del mancato arrivo della misteriosa moglie della vittima. Tutti quanto rimarranno perplessi di fronte all'esistenza di una sposa di Nadir poiché fino all'ultimo momento aveva fatto la corte a Yildiz. Il pubblico scoprirà che Sahika era diventata la moglie dell'imprenditore grazie ad alcuni documenti preparati in gran segreto con alcuni complici.

In questo modo, la donna diventerà l'erede universale del patrimonio di Nadir. Lo stratagemma manderà su tutte le furie Kaya. Quest'ultimo costringerà la sorella a seguirlo nel suo appartamento dove le chiederà come sia possibile che abbia sposato Nadir. Sahika dirà all'avvocato di essere sempre stata innamorata dell'imprenditore scoppiando poi in un pianto disperato. Kaya cadrà vittima del teatrino della sorella ma fino a quando?

Halit ha trovato Yildiz e Nadir a pranzo insieme

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Halit ha restituito a Nadir il quadro che raffigura una donna simile a Yildiz. Allo stesso tempo, Nadir ha dato il suo supporto all'elezione a presidentessa della sorella di Zeynep all'associazione benefica.

Halit non è riuscito ad arrivare in tempo all'evento. L'imprenditore ha chiesto ad Yildiz di stare lontana dal suo nemico.

Yigit e Lila, invece, hanno deciso di divorziare anche se il legame è apparso ancora molto forte. Emir ha portato Yildiz a pranzo fuori per poi lasciare il posto a Nadir, che si è seduto al tavolo con lei. Halit ha trovato i due nello stesso locale ed ha perso la ragione.