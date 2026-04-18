Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Kerim rimarrà affascinato da Yildiz dopo averla conosciuta all'agenzia di Bulent. L'uomo dimostrerà di essere arrivato ad Istanbul per prendere il posto come capo dell'azienda Argun.

Kerim scambia Yildiz per la segretaria di Bulent

Yildiz inizierà a lavorare per l'agenzia di Bulent per produrre la sua pappa a base di mela per neonati. La donna avrà un contratto a sei zero che la renderà in poco tempo milionaria. In uno dei giorni lavorativi, la sorella di Zeynep farà la conoscenza di Kerim, che la scambierà per la segretaria di Bulent e per questo la pregherà di portargli un caffè.

Yildiz considererà questo un'offesa e per questo gli rimarcherà di essere una delle menti creative dell'azienda. Kerinm rimarrà particolarmente affascinato dalla donna, tanto da chiedere a Bulent di dargli il suo numero di telefono. Ma l'uomo rifiuterà di eseguire la richiesta anche se il nuovo arrivato riuscirà ugualmente a incontrare Yildiz.

Kerim è il nuovo ceo dell'azienda Argun

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kerim incrocerà la sorella di Zeynep in un locale dove si era recata per fare la conoscenza di un amico di Ender e Kaya. Quest'ultimo inizierà a parlare di una sua ex fidanzata finendo per annoiare Yildiz, che cercherà con ogni mezzo di allontanarlo. Kerim, a questo punto, correrà in aiuto della donna dopo aver capito che si trova in difficoltà.

L'imprenditore dirà all'amico di Ender di essere l'ex fidanzato di Yildiz. L'uomo sentite tali parole non esiterà a scappare dall'incontro. Il giorno dopo, la sorella di Zeynep si recherà all'azienda Argun dove scoprirà che Kerim è diventato il nuovo ceo assunto da Sahika.

Yildiz ha ricevuto della foto di Halit insieme a Leyla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà aprile su Canale 5, Yildiz è rimasta sconvolta dall'arrivo di una missiva anonima contenente delle fotografie compromettenti che ritraggono Halit in compagnia di Leyla. La donna ha sospettato che tra di loro ci fosse una possibile relazione clandestina. La sorella di Zeynep, sconvolta e gelosa, ha deciso di chiedere aiuto a Zehra, trasformandola in un'alleata per scoprire tutta la verità.

Il pubblico ha scoperto che dietro al piano c'è la mano di Ender, che ha voluto colpire Yildiz nei suoi punti più deboli. Le due donne hanno dato vita ad uno scontro aperto che ha avuto conseguenze imprevedibili. Yigit, invece, ha deciso di parlare con sua madre ma è stato intercettato da Nadir che lo ha invitato ad un incontro privato. L'uomo ha offerto al giovane la possibilità di lavorare nel suo casinò.