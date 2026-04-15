Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Yigit troverà lavoro come lavapiatti nella caffetteria in cui lavora anche Lila. La novità non sarà presa bene dalla sorella di Zehra, la quale darà vita a uno scontro con l'ex marito.

Lila inizia a lavorare nella caffetteria dell'università

Yigit tornerà a Istanbul dopo un viaggio all'estero insieme ad una ragazza francese che non saprà pronunciare nemmeno una parola di turco. Ender non apparirà felice della nuova frequentazione del figlio anche se darà ascolto a Kaya, non esprimendo il suo parere ad alta voce.

Vivian, intanto, lascerà la Turchia mentre Yigit informerà Erim di non essere innamorato di lei. Il ragazzo si preoccuperà per Lila quando suo padre Halit cadrà in rovina, perdendo addirittura la lussuosa villa sulle rive del Bosforo. La ragazza si trasferirà insieme a Zehra a casa di Sitki. Lila, a questo punto, deciderà di mettersi a lavorare per pagare la retta dell'università. La donna penserà di prendere una borsa di studio per pagare le spese e allo stesso tempo farsi assumere al bar dell'università per pagare la cifra rimanente. Lila non vorrà sapere a Zerrin dei problemi economici in cui versa la famiglia.

Yigit trova lavoro come lavapiatti

Dagli spoiler della serie tv turca si apprende che Yigit rimarrà favorevolmente colpito dal comportamento di Lila.

Ender e Kaya messi al corrente della situazione aiuteranno la sorella di Zehra a pagare tutte le spese universitarie. Yigit, invece, si farà assumere come lavapiatti della caffetteria per stare vicina a Lila. Quest'ultima non reagirà bene quando scoprirà che l'ex marito è diventato un suo collega. Nonostante questo, i due capiranno di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra e per questo decideranno di darsi una seconda chance.

Yigit ha colpito Omer con un pugno

Negli ultimi episodi di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà aprile su Canale 5, Yigit provato da gelosie e motivi personali ha perso il controllo ed ha finito per colpire Omer con un pugno. Il gesto impulsivo ha mostrato che il ragazzo vive un malessere sempre più grave.

Lila è intervenuta nella situazione, decidendo di non lasciare Yigit da solo. La donna ha accompagnato il ragazzo fuori dalla discoteca per evitare che finisse nei guai. I due si sono fermati in auto dove si sono addormentati all'oscuro delle conseguenze. Intanto, Halit venuto a sapere che la figlia non è tornata a casa ha inviato i suoi scagnozzi a trovarla. L'uomo ha perso la ragione quando ha scoperto che Lila si trovava con Yigit.