Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) rimarrà sbigottita quando riceverà alcune foto di un incontro tra Halit e Leyla. La donna inizierà a sospettare che suo marito la stia tradendo con la sua segretaria.

Ender decide di farla pagare cara a Yildiz

Tutto inizierà quando Ender deciderà di farla pagare cara a Yildiz dopo aver scoperto che l'ha incolpata di aver messo in circolazione una foto compromettente di Nadir. La madre di Yigit manderà un invito alla ragazza per un evento di beneficenza, a cui parteciperà insieme a Zehra.

Yildiz e la figliastra capiranno di essere finite in una trappola quando scopriranno di essere nel casinò di Nadir, il nemico di Halit. La situazione si complicherà ancor di più quando la sorella di Zeynep e Zehra verranno sorprese da una retata della polizia, che le porterà in carcere.

Yildiz riceve delle foto compromettenti tra Halit e Leyla

Le anticipazioni della serie tv rivelano che l'arresto di Yildiz e la figliastra arriverà ad Halit che userà le sue conoscenze per tirarle fuori di prigione. L'imprenditore adirato per essere stato messo nuovamente in imbarazzo dalle due donne inviterà Leyla a pranzo per fare due chiacchiere. Il signor Argun sarà all'oscuro che qualcuno ha scattato alcune foto dell'incontro con la sua segretaria e le ha inviate ad Yildiz.

Quest'ultima rimarrà scossa alla vista di tali fotografie e inizierà a sospettare che suo marito la stia tradendo con Leyla.

Aysel ha accettato di diventare la tata del piccolo Halitcan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Halit ha raggiunto la Svizzera per recuperare Sahika e riportarla in Turchia. L'uomo ha chiesto alla donna di aiutarla a contrastare Nadir e lei ha accettato con grande entusiasmo. Intanto Nadir si è avvicinato ad Yildiz, dimostrando di essere molto colpito dalla sua bellezza. Il nuovo arrivato è apparso deciso a vendicarsi di Halit, reo di averlo fatto arrestare per alcuni reati commessi in passato nell'azienda che gestivano insieme.

Yigit, invece, ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver appreso che i suoi genitori non vogliono sposarsi come li ha ordinato di fare. La scomparsa del giovane ha fatto preoccupare Ender e Kaya, che si sono messi sulle sue tracce. Lila ha trovato suo marito a casa di Akin dove sono stati raggiunti da Ender e Kaya. Questi ultimi hanno accettato di contrarre matrimonio solo per evitare un nuovo colpo di testa da parte di suo figlio.

Infine Aysel ha accettato di diventare la nuova tata del piccolo Halitcan.