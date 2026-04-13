Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 aprile svelano che Yildiz, gelosa di Leyla, chiederà l'aiuto di Ender affinché possa allontanare la giovane dalla vita di Halit.

Halit sorprende Lila e Yigit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal lunedì 20 a domenica 26 prendono il via dalla richiesta di aiuto che Yildiz farà a Ender. Offrendo on cambio alcun favori, Yildiz chiederà alla sua ex nemica di aiutarla ad elaborare un piano per allontanare dalla vita di Halit la giovane Leyla.

Ender dunque troverà alcune foto compromettenti di Leyla con le quali riuscirà ad umiliarla davanti a tutti. Kaya e Halit le crederanno.

Mentre Erim presenterà a tutta la sua famiglia la nuova ragazza con cui si frequenta, Halit sorprenderà Yigit e Lila insieme, così minaccerà la figlia di mandarla negli Stati Uniti pur di allontanarla dal figlio di Ender. Yigit, nel frattempo, incontrerà Sahika e Kaya gli chiederà di fare delle indagini sulla sorella. Sahika, però, riuscirà ad organizzare un inganno contro il nipote.

Leyla resta a Istanbul

Leyla, invece, capirà chi ha diffuso le fotografie umilianti sul suo conto e deciderà di restare a Istanbul. Quindi, Ender e Yildiz decideranno di elaborare un nuovo piano per fare il modo che Halit licenzi Leyla.

Le due saranno ignare delle macchinazioni di Sahika che tramerà affinché Halit si innamori di Leyla. Frattanto, a Villa Argun giungerà Zerrin, decisa ad aiutare Halit a gestire la complicata situazione.

Infine, Yildiz, decisa a trovare la propria indipendenza economica, deciderà di accettare una proposta lavorativa e diventerà al nuova presentatrice del meteo in televisione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Ender e Yildiz hanno deciso di allearsi per smascherare Sahika. Intanto, geloso dell'accompagnatore di Lila e dopo aver bevuto troppo, Yigit ha colpito il ragazzo durante una serata in discoteca. Intanto, Yildiz ha ricevuto da un anonimo delle foto che ritraggono Leyla e Hlait insieme. Per questo ha deciso di indagare per capire cosa si cela dietro i loro incontri.