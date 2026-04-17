Nelle puntate conclusive della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Yildiz Argun (Eda Ece) conoscerà Kerim İncesu (Gökhan Alkan), il quale farà finta di essere il suo ex fidanzato per salvarla da un appuntamento noioso.

Kerim scambia Yildiz per una segretaria

Ben presto, si capovolgerà la situazione economica di Halit e Yildiz. Mentre l’imprenditore perderà ogni suo bene a causa di un investimento sbagliato fatto all’estero, la sua ex moglie diventerà ricca grazie alla produzione di un omogenizzato alle mele per neonati.

Yildiz verrà assunta nell’azienda di Bulent, e un giorno mentre lavorerà farà la conoscenza di un uomo chiamato Kerim.

Quest’ultimo chiederà a Yildiz di fargli un caffè, dopo averla scambiata per una segretaria. Parecchio offesa, Yildiz respingerà la richiesta di Kerim e gli farà presente di avere un ruolo importante nell’azienda. A quel punto, Kerim chiederà il numero di telefono di Yildiz a Bulent, ricevendo un netto rifiuto.

Yildiz scopre che Kerim è l’amministratore delegato dell’Argun Holding

Tuttavia, Kerim riuscirà a incontrare di nuovo Yildiz, quando la sorprenderà in un locale insieme a un conoscente di Ender e Kaya. In particolare, Kerim farà scappare via il pretendente di Yildiz, appena gli farà credere di essere l’ex fidanzato della giovane. Yildiz dimostrerà di aver gradito l’intromissione di Kerim, visto che accetterà di rimanere in sua compagnia per approfondire la loro conoscenza.

Il giorno seguente, Yildiz si recherà all’Argun Holding ormai gestita da Sahika, e scoprirà che Kerim è il nuovo amministratore delegato dell’azienda.

Nel contempo, ci sarà spazio anche per Halit, il quale chiederà al suo avvocato di mantenere il segreto, appena saprà di poter recuperare tutto ciò che ha perso. L’obiettivo dell’uomo, sarà quello di tornare al comando della Argun Holding, per vendicarsi di Sahika. Per iniziare, Halit accetterà di essere l’assistente di Sahika, per spiare da vicino ogni movimento della sua nemica.

Riepilogo: Yildiz è stata gelosa dalla vicinanza tra Halit e Leyla

Negli episodi trasmessi su Canale 5 di recente, invece Yildiz si è ingelosita, appena ha visto il marito Halit insieme alla sua nuova segretaria Leyla, in delle fotografie che le sono state recapitate. Convinta che Leyla stia cercando di sedurre suo marito, Yildiz si è rivolta alla sua alleata Ender.