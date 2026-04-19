Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Halit organizzerà un piano per vendicarsi di Sahika. L'uomo accetterà di diventare il suo assistente pur di tornare nella sua azienda.

Halit deciso a vendicarsi di Sahika

Metin informerà ad Halit che i suoi beni sono stati tutti pignorati dopo aver sbagliato un investimento all'estero. L'imprenditore dovrà trasferirsi nella casa del suo ex autista, residente in un quartiere povero d'Istanbul. Halit comincerà a cercare un nuovo impiego ma tutti gli amici imprenditori gli volteranno le spalle.

L'uomo accetterà un lavoro come ragioniere di un piccolo supermercato dove Sitki sta lavorando come salumiere.

Metin, intanto, raggiungerà Halit per comunicargli una novità. L'imprenditore scoprirà che tutti i suoi risparmi all'estero sono stati scongelati a causa della risoluzione del golpe in Africa. L'uomo diventato nuovamente ricco chiederà al legale di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda in quanto intenzionato a vendicarsi di Sahika, entrata in possesso della sua azienda dopo lo strano matrimonio con Nadir da lei ucciso con una bevanda adulterata.

Argun diventa l'assistente di Sahika

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit deciderà di tornare in azienda in modo singolare.

L'uomo accetterà di diventare l'assistente di Sahika. La decisione non convincerà pienamente Ender, rimasta nell'holding grazie alla delega del marito Kaya. La donna sospetterà che il signor Argun stia tramando qualcosa quando lo vedrà chiamare Sahika addirittura signora. Ender chiederà a Caner di spiare le mosse di Halit per capire cosa nasconde.

Yildiz ha provato a colpire la reputazione di Leyla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà aprile su Canale 5, Yildiz sicura che il marito Halit la stia tradendo con Leyla ha deciso di agire con la complicità di Ender, Caner ed Emir. La donna ha messo in atto un piano, non essendo riuscita a trovare le prove dell'infedeltà sul telefono di lui.

Yildiz ha quindi provato a colpire la reputazione di Leyla, che è stata pubblicamente umiliata. La segretaria ha preso in considerazione l'idea di lasciare Istanbul e tornare ad Smirne per chiedere aiuto. La ragazza ha deciso di reagire, dichiarando guerra aperta ad Yildiz quando ha scoperto che dietro tutto questo c'è una sua trappola organizzata con l'aiuto di Emir.

Halit, intanto, ha dovuto gestire una situazione complicata. L'uomo ha minacciato di spedire Lila all'estero dopo aver scoperto che è tornata insieme a Yigit. La donna ha cambiato strategia, richiamando Zerrin a Istanbul per gestire la loro figlia.