La quarta stagione di Forbidden Fruit segnerà l’uscita di diversi personaggi importanti, tra cui il personaggio di Şahika. Da quanto emerso, ci sarebbe stata una rottura molto forte tra l'attrice Nesrin Cavadzade e la produzione Medyapım, per questo gli sceneggiatori avrebbero deciso di far morire il suo personaggio.

Nesrin Cavadzade abbandona il set dopo lo scontro col regista

Come raccontato dalla giornalista Birsen Altuntaş, tutto sarebbe successo durante le riprese. Secondo le ricostruzioni, una discussione tra Nesrin Cavadzade e il regista Neslihan Yeşilyurt avrebbe spinto l'attrice ad abbandonare improvvisamente il set.

Dopo quanto successo, l'attrice avrebbe spento i telefoni rendendosi irreperibile per ore, persino per il proprio manager. Un gesto che il produttore Fatih Aksoy non ha gradito: nell'ambiente è nota la sua linea di "tolleranza zero" verso chi interrompe il lavoro sul set senza una valida giustificazione.

Nesrin Cavadzade esclusa: la produzione non torna indietro

Il tentativo di mediazione è fallito nel momento in cui lo stesso Aksoy ha smesso di rispondere alle chiamate dell'attrice, decidendo di escluderla dal progetto. A quel punto la produzione ha deciso di chiudere così: inserire una scena di funerale per il personaggio di Şahika, senza lasciare spazio a un possibile ritorno per la quinta stagione.

Nonostante le voci iniziali volessero la conferma dell'attrice anche per gli episodi futuri, quello che è successo sul set ha cambiato tutto. Medyapım ha chiarito la propria posizione: non c'è spazio per collaborazioni con professionisti che abbandonano il posto di lavoro.

Eda Ece e Şevval Sam non salvano Nesrin Cavadzade

Non era la prima volta che il rapporto tra l'attrice e la casa di produzione vacillasse. C'era già stata una crisi legata alla partecipazione dell'attrice a un'altra serie senza il permesso di Medyapım. In quell'occasione, solo l'intervento delle colleghe Eda Ece e Şevval Sam (rispettivamente le interpreti di Yildiz ed Ender) avevano convinto Fatih Aksoy a desistere dalle vie legali e a reintegrare l'interprete nel ruolo di Şahika.

Questa volta, però, nemmeno l’aiuto delle colleghe è bastato a sistemare la situazione, segnando la parola fine sull'esperienza di Nesrin Cavadzade nella serie turca.