Nelle nuove puntate della terza stagione di Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) si fingerà la moglie segreta di Nadir Kılıç (Hakan Karahan) dopo averlo ucciso, per impossessarsi della sua fortuna.

Kaya furioso con Sahika

Ben presto, appena Halit cadrà sul lastrico a causa del fallimento della sua azienda, Sahika deciderà di sbarazzarsi di Nadir, quando si rifiuterà di diventare di nuovo suo alleato. Consapevole che il suo ex socio si è servita di lei solo per diventare il proprietario della Holding Argun, la darklady lo ingannerà, facendogli credere di essere in procinto di partire.

A quel punto, Sahika avvelenerà Nadir, il quale esalerà subito l’ultimo respiro, dopo aver accusato un malore. Il giorno del funerale, Sahika spiazzerà tutti, fingendo di essere la moglie del defunto imprenditore. Per dimostrare di non star mentendo, Sahika avrà con sé le carte di matrimonio falsificate per ereditare l'intero patrimonio.

Kaya si scaglierà contro Sahika, ed esigerà ricevere delle spiegazioni sul suo matrimonio con il defunto Nadir. A quel punto, la darklady porterà avanti la sua messinscena, facendo credere al fratello di aver sempre amato Nadir.

Ender non crede al matrimonio tra Nadir e Sahika

Successivamente, Kaya comincerà a credere che Sahika sia davvero sincera, quando la sorprenderà piangere sulla tomba di Nadir.

Ender invece, non crederà affatto che Nadir e Sahika fossero sposati, visto che farà delle indagini con suo fratello Caner per vederci chiaro sulla faccenda. Per concludere, Ender riuscirà a impossessarsi di una scheggia del bicchiere con cui è stato avvelenato Nadir, dopo essersi introdotta a casa del defunto uomo.

Riepilogo: Nadir ha fatto una corte spietata a Yildiz

Dopo essere tornato a Istanbul per vendicarsi di Halit, colpevole di averlo portato alla rovina in passato, Nadir ha messo gli occhi su Yildiz. Appena quest’ultima ha divorziato dal marito Halit per averla tradita con la sua segretaria Leyla, Nadir ha colto l’occasione per fare una corte spietata alla giovane. Nel contempo, Halit è stato consapevole che Nadir non si fermerà davanti a niente per fargliela pagare.