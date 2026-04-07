Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 13 al 19 aprile in prima visione su Canale 5 raccontano che Yigit rimarrà coinvolto di una rissa per colpa di Lila. Ender, invece, organizzerà un piano per vendicarsi di Yildiz Yilmaz (Eda Ece).

Lila ferma una rissa con protagonista Yigit

Ender e Yildiz organizzeranno un piano per far incontrare Sahika e Nadir. Le due donne vorranno inviare le foto dell'incontro ad Halit e minare così la sua fiducia nei confronti della darklady.

Zehra, nel frattempo, farà una passeggiata col piccolo Hatlican, rendendosi protagonista di una piccola disavventura.

La donna scambierà il passeggino del suo fratellastro con quello di una bambina.

Yigit, invece, deciderà di trascorrere una serata in discoteca. Il ragazzo accuserà un attacco di gelosia quando vedrà Lila in compagnia di un uomo. Il figlio di Ender inizierà a bere più del dovuto, tanto da colpire la nuova conquista dell'ex moglie. La rissa verrà fermata dall'intervento di Lila, che porterà via Yigit.

Ender organizza un piano contro Yildiz

Le anticipazioni rivelano che Ender organizzerà un piano per vendicarsi di Yildiz dopo aver capito che l'ha accusata di aver messo in giro alcune foto compromettenti di Nadir. La donna farà in modo che Yildiz e Zehra vengano arrestate dopo essere rimaste vittime di una retata della polizia all'interno di un casinò di proprietà di Nadir.

Halit, a questo punto, userà le sue conoscenze per aiutare la moglie e la figlia ad uscire subito di prigione. Nonostante questo, l'uomo apparirà molto arrabbiato per l'ennesima figuraccia commessa dalle due donne. Halit chiederà ad Leyla d'incontrarlo per fare due chiacchiere. L'imprenditore sarà all'oscuro che qualcuno ha fotografato l'incontro ed ha inviato le foto ad Yildiz, che inizierà a sospettare che abbiano una tresca.

Infine Lila e Yigit decideranno di dare una seconda chance alla loro storia d'amore. Il loro appuntamento romantico verrà però interrotto dall'arrivo di Sahika.

Ender si è trasferita a casa di Kaya dopo le nozze forzate

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi italiani, Ender si è trasferita a vivere a casa di Kaya in seguito al loro matrimonio forzato a causa di Yigit.

In questa circostanza, la donna ha dovuto vedersela con la perfida Sahika, diventata la sua nuova cognata. Quest'ultima, intanto, ha registrato tutte le telefonate di Halit. Il signor Argun sentitosi scoperto ha inviato dei tecnici a togliere le spie dal suo studio. Yildiz, invece, è stata corteggiatore spudoratamente da Nadir, che è rimasto ammaliato dalla bellezza di lei.