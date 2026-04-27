Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Kaya capirà di amare profondamente Ender. L'uomo accetterà di partire per la luna di miele con sua moglie ma Sahika ci metterà lo zampino. La darkady organizza un piano per impedire la partenza della cognata.

Kaya capisce di amare Ender

Ender apparirà decisa a lasciare l'abitazione di Kaya quando scoprirà che ha ridato ospitalità a Sahika nonostante le sue tante manipolazioni. L'avvocato fermerà la partenza della moglie, chiedendole espressamente di rimanere al suo fianco.

L'uomo dimostrerà di aver capito di provare dei sentimenti per la sorella di Caner, sposata solo su richiesta di Yigit. I due, a questo punto, si lasceranno andare ad un momento di passione ma Sahika organizzerà uno stratagemma per interromperli sul più bello. La darklady farà scattare l'allarme antincendio, impedendo alla coppia di consumare il loro matrimonio.

Sahika rovina il viaggio di nozze tra la sua cognata e Kaya

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Nadir premierà Ender e Kaya, regalandoli un viaggio alle Maldive. Sahika deciderà d'intervenire per impedire loro di avvicinarsi sempre di più. La donna distruggerà il passaporto della cognata, che si vedrà costretta ad annullare il suo viaggio di nozze con Kaya.

Ma l'avvocato desideroso di passare del tempo con la moglie non si lascerà abbattere e per questo organizzerà una trasferta all'interno della Turchia. La novità scatenerà la furia di Sahika, la quale sarà costretta a vedere il suo piano fallire miseramente.

Yigit ha subito un'umiliazione da parte di Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile sui teleschermi di Canale 5, Yildiz ha trovato un lavoro come conduttrice delle previsioni meteo per ottenere un'indipendenza economica. Il suo approccio ironico ed assurdo è diventato talmente virale che il direttore le ha offerto un vero contratto. Halit, invece, è apparso furioso per la brutta figura che ha fatto la sua famiglia.

Intanto Caner ed Emir hanno provato ad usare Halitcan per rimorchiare alcune ragazze ma i loro approcci goffi non hanno portato a nulla di buono. Lila e Yigit hanno organizzato una cena a sorpresa. I due sono stati raggiunti da Halit, contrario alla loro relazione. L'imprenditore ha screditato Yigit davanti agli occhi di tutti. Il ragazzo furioso ha lasciato il ristorante seguito da Lila preoccupata. Una volta fuori, Yigit è salito in macchina dove ha avuto una brutta discussione con la fidanzata. L'uomo ha lasciato la sorella di Zehra a piedi, tanto da costringerla a chiamare la polizia.