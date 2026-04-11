Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz diventerà conduttrice in seguito al divorzio da Halit. La novità non piacerà al signor Argun sopratutto quando scoprirà che l'ex moglie lavora per la rete televisiva gestita da Nadir.

Yildiz diventa conduttrice della rete televisiva di Nadir

Tutto inizierà quando Yildiz divorzierà da Halit in poche settimane grazie alla complicità di Kaya. La donna si trasferirà nella villa acquistata dall'ex marito per la nascita del loro figlio. La protagonista chiederà ad Asuman di trasferirsi da lei per fare da babysitter al bambino.

La donna farà in fretta e furia i bagagli per raggiungere la figlia. Quest'ultima, intanto, capirà che è arrivato il momento di tornare a lavorare, non volendo più essere alle dipendenze di Halit. La donna, a questo punto, contatterà Nadir, chiedendogli la possibilità di lavorare come conduttrice nella sua rete televisiva come le aveva proposto in passato. L'uomo accetterà la richiesta di Yildiz per poi farle una proposta di matrimonio dopo aver scoperto che è tornata single.

Halit contrario al nuovo lavoro di Yildiz

Le anticipazioni della serie tv raccontano che la sorella di Zeynep rifiuterà la richiesta di matrimonio di Nadir, temendo ripercussioni da parte dell'ex marito. Nonostante questo, la donna otterrà il posto nella rete televisiva del nemico numero uno di Halit.

Quest'ultimo non sarà molto felice quando scoprirà che Yildiz ha iniziato a lavorare per Nadir e che loro figlio è finito in televisione.

Ender ha rivelato a Kaya che Sahika ha fatto arrestare Yigit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Emir ha invitato Yildiz a pranzo ma alla fine l'ha lasciata sola, facendo arrivare Nadir al suo tavolo. Halit ha sorpreso i due insieme e ha fatto una scena di gelosia. Ender ha fatto ricadere la colpa sul piano organizzato da Sahika. Quest'ultima, intanto, ha organizzato il finto arresto di Yigit, diventato poi un rapimento con l'obbiettivo di spaventare la cognata. Il ragazzo è stato portato in commissariato con l'accusa di tentato omicidio.

Kaya ed Ender sono entrati nel panico, raggiungendo a tutta velocità la centrale dove hanno scoperto che non è avvenuto nessun arresto. Celebi ha quindi rivelato all'avvocato che dietro al rapimento del loro figlio c'è la mano di Sahika. La donna ha chiesto al marito di non affrontare la darklady per paura di ritorsioni su Yigit.

Halit, invece, ha cercato un modo per incastrare Nadir. L'uomo ha chiesto al suo avvocato d'indagare su di un omicidio che ha portato il suo nemico in carcere per alcuni anni.