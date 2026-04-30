Nelle puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, i telespettatori assisteranno all’ennesimo scontro tra le due nemiche Ender Celebi (Şevval Sam) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade). Quest’ultima verrà ritenuta dalla cognata, la responsabile del ricovero in ospedale del nipote Yigit Ekinci (Dogac Yildiz).

Ender e Kaya apprendono che loro figlio Yigit ha un virus gastrointestinale

Prossimamente, Yigit si sentirà male quando si troverà in compagnia di sua zia Sahika. Quest’ultima si affretterà a portare il nipote in ospedale, dopo averlo sorpreso rinchiuso in bagno a vomitare.

Ender e Kaya (Baris Kılıç) si precipiteranno di corsa dal figlio senza andare al lavoro, dopo essere stati avvisati da Sahika. A differenza del marito, Ender sarà convinta che Sahika abbia ucciso Nadir avvelenandolo, per impossessarsi della sua fortuna. A quel punto, Ender punterà il dito contro la cognata, visto che la accuserà di aver tentato di sbarazzarsi anche di suo figlio Yigit.

Anche se Sahika si difenderà, Ender continuerà a considerarla la colpevole del malessere di Yigit. Ender finirà per litigare anche con Kaya, quando apprenderanno dai medici che in realtà loro figlio Yigit ha un virus gastrointestinale.

Kaya obbliga la moglie Ender a chiedere scusa a sua sorella Sahika

Al ritorno a casa, Kaya costringerà Ender a chiedere scusa del suo atteggiamento a Sahika, per impedire alla sorella di andarsene via.

Per non continuare a discutere con il marito, Ender lo asseconderà, ma subito dopo, prometterà a suo fratello Caner di volersi vendicare di Sahika.

Nel contempo, Ender non sarà del tutto sincera con il marito Kaya, visto che continuerà a nascondergli di aver ottenuto il 10% delle azioni dell’Argun Holding con un accordo segreto stretto proprio con Sahika.

Riepilogo su un recente litigio tra Ender e Kaya avvenuto per colpa di Sahika

Nelle puntate trasmesse su Canale 5 di recente, invece Ender ha litigato con il marito Kaya, per il fatto di non accettare l’intromissione di Sahika nella vita di Yigit. Kaya ha fatto infuriare ulteriormente la moglie, poiché si è rifiutato fermamente di allontanare sua sorella da loro figlio.