Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Erim inizierà una storia d'amore con Melisa. La novità non sarà presa bene sia da Halit Argun che da Ender Celebi (Sevval Sam) a causa della grande differenza d'età tra il loro figlio e la sua nuova fidanzata.

Erim si fidanza con Melisa

Tutto inizierà quando Yildiz sorprenderà Erim a messaggiare con una ragazza. Il ragazzo confiderà alla sorella di Zeynep di essere entrato in confidenza con una donna di cui ne ha parlato soltanto con Yigit. Yildiz consiglierà ad Erim di frequentare la giovane alla luce del sole.

Erim seguirà il consiglio della matrigna e porterà Melisa a casa. Le cose non andranno per il verso sperato poiché Halit non sarà contento della presenza della ragazza a casa. L'imprenditore disapproverà che suo figlio abbia intrapreso una storia d'amore con una donna più grande di lui di ben 10 anni.

Halit ed Ender contro la relazione del figlio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit sequestrerà il telefono di Erim per poi obbligarlo a lasciare Melisa. Ender, intanto, verrà informata che suo figlio ha una storia d'amore con una ragazza molto più grande di lui. Halit minaccerà di spedire suo figlio a Londra come aveva già fatto in passato perché aveva stretto alcune amicizie sbagliato.

L'imprenditore si dimostrerà poco comprensivo nei confronti di Erim anche quando gli rammenterà che Melisa è più grande di lui di soli 5 anni e non di 10. Ender consiglierà al figlio di cercare altrove, perché col passare del tempo la differenza d'età potrebbe iniziare a farsi sentire.

Ender ha deciso di contrarre matrimonio con Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Ender e Kaya hanno deciso di sposarsi per rassicurare il loro figlio Yigit. Yildiz, invece, non ha accettato la decisione di Halit di assumere Sahika nell'azienda. Quest'ultima ha cercato di coalizzare tutta la famiglia contro il marito.

Halit ha avuto un confronto con Ender in merito alle nozze con Kaya. Allo stesso tempo, Sahika ha detto ad Erim che sua madre si è sposata di nuovo.

Il ragazzo ha raggiunto Ender, dove vi ha incontrato anche Yigit.

Yildiz e Zehra, intanto, si sono recate ad una mostra d'arte dove hanno trovato un quadro con una donna che assomigliava in modo incredibile alla sorella di Zeynep. Le due hanno scoperto che Nadir ha comprato il ritratto.

Ender, invece, ha presentato il suo nuovo socio ad Yigit. La donna è rimasta sorpresa quando ha scoperto che Nadir già conosceva suo figlio. La moglie di Kaya ha chiesto una spiegazione ad entrambi.