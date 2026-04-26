Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yildiz reagirà male alla scoperta che Halit ha una relazione extraconiugale con Leyla. La donna deciderà di lasciare la villa Argun insieme a suo figlio Halitcan.

Zerrin crede che Leyla sia l'amante di Halit

Tutto inizierà quando Zerrin deciderà di affrontare Halit e gli domanderà se Leyla oltre ad essere la sua segretaria è la sua amante. L'uomo negherà con forza ma le sue parole non verranno credute dall'ex moglie. Quest'ultima, a questo punto, raggiungerà Yildiz per metterla in guardia sulle reali intenzioni di Halit.

Zerrin consiglierà alla giovane di spiare le mosse dell'imprenditore, poiché certa che abbia una tresca con Leyla. Yildiz seguirà il consiglio della sorella di Alihan, ringraziandola per la solidarietà dimostratele.

Yildiz lascia la villa Argun scoperto di essere stata tradita

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la madre di Halitcan pedinerà il marito per trovare una risposta alle sue domande. La donna scoprirà così Halit tra le braccia di Leyla in una casa acquistata per i loro incontri clandestini. Yildiz, a questo punto, farà ritorno a villa Argun per chiedere ad Aysel di preparare le valigie in fretta e furia in quanto decisa ad andare via insieme a suo figlio. Halit proverà a fermare la partenza della donna, negando la tresca con Leyla ma non verrà creduto.

Yildiz non si lascerà convincere, tanto da allontanarsi dalla villa senza guardarsi indietro insieme al figlio.

Yildiz ha riscosso successo facendo le previsioni del meteo per una rete

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile su Canale 5, Yildiz in cerca d'indipendenza economica ha accettato un lavoro come presentatrice delle previsioni meteo in televisione. La donna vittima di uno scherzo del destino si è ritrovata a fare le previsioni in diretta. L'impreparazione della madre di Halitcan ha provocato dei momenti esilaranti che non sono piaciuti ad Halit. A tal proposito, i due hanno continuato a litigare.

Yildiz, intanto, ha cercato d'incastrare Leyla con la complicità di Nadir ma il piano è fallito poiché lui ha fatto il doppio gioco.

Allo stesso tempo, la donna è diventata virale sui social grazie alle sue previsioni meteo. Selim, il capo struttura della rete, ha offerto alla sorella di Zeynep un contratto. Caner ed Emir, invece, hanno convinto Aysel a lasciare il piccolo Halitcan alle loro cure. I due ragazzi hanno approfittato della presenza del bambino per fare colpo su alcune ragazze ma il piano è fallito miseramente a causa dei loro goffi comportamenti.