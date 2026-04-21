La vita di Yildiz subirà una svolta secondo gli spoiler turchi di Forbidden Fruit. La donna scoprirà il tradimento di Halit non tramite voci, ma attraverso una verità che cambierà per sempre il suo matrimonio. Yildiz prenderà una decisione: lascerà il marito e fuggirà con il figlio.

Yildiz scopre Halit e Leyla insieme

Yildiz, varcata la soglia di casa di Leyla, si troverà davanti a candele accese e a un’atmosfera romantica che non lascerà spazio a dubbi.

Senza fare scenate, e soprattutto senza affrontare subito Halit, Yildiz sceglierà il silenzio. Tornerà a casa e inizierà a preparare le sue cose, consapevole che nulla potrà più essere recuperato.

Yildiz lascia Halit: l'addio e la fuga con il figlio da Emir

Quando Halit si renderà conto della situazione, proverà a fermarla. Cercherà di bloccarla e, come suo solito, forse persino di minimizzare, ma Yildiz non sarà più disposta ad ascoltare.

Prenderà il suo bambino e uscirà di casa, segnando la fine del loro matrimonio.

Senza un posto dove andare, Yildiz cercherà rifugio da Emir. Tornerà a vivere con l'amico di sempre, trovando in lui l'unico porto sicuro.

Yildiz inizia la guerra contro Halit e chiede il divorzio

La delusione lascerà il posto alla determinazione. Il giorno successivo, Yildiz passerà all’azione contattando Kaya ed Ender, interrompendo la loro luna di miele. La gravità della situazione li costringerà a tornare, in questo modo Kaya potrà avviare le pratiche per il divorzio.

Accetterà di diventare l’avvocato di Yildiz, agendo con estrema rapidità: preparerà un contratto e lo consegnerà direttamente a Halit.

A quel punto, non sarà solo una crisi sentimentale, ma una guerra legale in cui Halit e Yildiz faranno di tutto per far prevalere i loro diritti.

Halit vuole il figlio, Yildiz potrebbe accusarlo di adulterio

L'obiettivo di Halit sarà uno: ottenere la custodia esclusiva del piccolo Halit Can. Nei divorzi precedenti, è sempre riuscito ad avere l'affidamento dei figli e anche questa volta vorrà fare altrettanto, ma la situazione non sarà per niente facile.

Yildiz non resterà a guardare: sarà pronta a giocare la carta dell'adulterio, una mossa che potrebbe ribaltare completamente l'esito della battaglia legale.