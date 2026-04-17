Cambio di programmazione per Forbidden Fruit che, la prossima settimana, lascerà il prime time del mercoledì per spostarsi al giovedì. Ma non è tutto, perché Mediaset ha deciso di trasmettere ulteriori episodi inediti anche nella prima serata di venerdì 24 aprile. La serie con protagoniste Yildiz e Ender quindi, raddoppierà l'appuntamento in prime time e questo non potrà che far felici i tanti fan di questa avvincente soap Tv.

Il serale di Forbidden Fruit slitta a giovedì 23 aprile

Cambio di programmazione in casa Mediaset riguardo a ciò che andrà in onda in prima serata nella settimana che va dal 19 al 25 aprile.

Una variazione del palinsesto dovuta principalmente alla messa in onda su Canale 5, nella prima serata di martedì 21 aprile, della semifinale della Coppa Italia di calcio tra Inter e Como. Ne consegue che la diretta del Gf Vip si sposterà dal martedì al mercoledì, facendo così slittare a giovedì 23 aprile l'appuntamento serale con le vicende di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit raddoppia: in onda in prima serata il 23 e il 24 aprile

Stando a quanto riportato dalla guida Tv di Mediaset Infinity, le novità non sono finite qui, visto che anche venerdì 24 aprile, Forbidden Fruit andrà in onda con un nuovo appuntamento in prima time. Due prime serate che daranno l'opportunità di fare un bel balzo in avanti nella narrazione delle vicende, arrivate ormai al clou della terza stagione.

Nei prossimi episodi in particolare, i telespettatori assisteranno alla crisi irreversibile tra Halit e Yildiz, nel momento in cui quest'ultima scoprirà che il marito la sta tradendo con Leyla. I due arriveranno al divorzio e Yildiz si trasferirà a vivere nella casa che Halit aveva comprato per la nascita del piccolo Halitcan.

Continua il successo di ascolti di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit continua ad appassionare il pubblico italiano che segue con sempre maggior interesse le vicende della famiglia Argun. La serie fa registrare ogni pomeriggio ascolti eccellenti, con uno share che si aggira intorno al 20-21% dimostrando una crescita costante e una forte fidelizzazione del pubblico. Anche le puntate serali mantengono perfomance solide, con una media di telespettatori che oscilla tra 1,8 e 2 milioni di spettatori, nonostante la concorrenza agguerrita messa delle altre reti.