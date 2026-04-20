Le anticipazioni di Forbidden Fuit delle puntate che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio svelano che dopo un'accesa discussione, Yigit abbandonerà Lila in autostrada e la ragazza verrà riaccompagnata a casa dalla polizia.

Yildiz famosa sui social e in televisione

Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio prendono il via dalla fama che Yidiz conquisterà sui social, attirando l'attenzione di Selim che le offrirà un contratto televisivo. Yildiz coglierà la palla al balzo e deciderà di aprire anche un proprio canale social.

La giovane avrà talmente tanta fortuna che durante una cena con Erim riuscirà a conquistare anche l'attore Enis Arikan, che accetterà di essere il suo primo ospite.

Durante una cena di famiglia in un ristorante, Halit userà de termini nei confronti di Yigit che lo feriranno Il giovane lascerà il locale seguito da Lila che cercherà in tutti i modi di calmarlo con scarsi risultati. Infatti, Yigit sarà furioso e finirà per litigare anche cn Lila che non esiterà ad abbandonare in autostrada. La giovane, rimasta da sola, verrà riaccompagnata a casa dalla polizia. Quando rientrerà alla villa, Lila racconterà alla sua famiglia l'accaduto e tutti rimarranno indignati dall'atteggiamento di Yigit.

Halit ha una relazione extraconiugale con Leyla

Zerrin, convinta che Halit nasconda qualcosa, confiderà a Zeha che secondo lei l'uomo ha una relazione con Leyla. E in effetti i sospetti di Zerrin saranno tutt'altro che infondati, visto che Argun non solo intratterrà una relazione extraconiugale con Leyla ma le regalerà perfino una casa e passerà la notte con la sua amante. Halit giustificherà le sue continue assenze attribuendo la colpa ad impegni di lavoro ma ad Yildiz non sfuggirà che si tratta di scuse e la giovane sarà pervasa da un senso di insicurezza e gelosia.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz gelosa di Leyla ha chiesto l'aiuto di Ender per elaborare un piano che faccia allontanare la giovane del marito.

Sahka invece ha continuato a tramare proprio affinché Halit si innamori della sua collaboratrice. Intanto, alla villa è tornata Zerrin decisa ad aiutare Halit a gestire la difficile situazione familiare.