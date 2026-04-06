Dopo non aver fatto mistero dell'affetto nutrito per Raimondo Todaro, Francesca Manzini si é dichiarata a lui, che per tutta reazione é apparso visibilmente imbarazzato.

Francesca Manzini parla con Raimondo Todaro

Nella scorsa notte, Francesca Manzini ha cercato e ottenuto un confronto con Raimondo Todaro, reduce dal salvataggio al televoto che lo vedeva schierato contro Ibiza Altea al Grande Fratello. Francesca ha rivelato che se lui non fosse stato fidanzato si sarebbe esposta sin da subito:"Se tu non fossi stato fidanzato e se io non fossi stata bloccata per i fatti miei, io mi sarei dichiarata tranquillamente!

Perché, te no?”.

La reazione alla rivelazione al Grande Fratello

Todaro non ha lesinato dichiarazioni, rispondendo piuttosto imbarazzato. E ha fatto sapere a Manzini che non ha alcuna speranza di poter fare coppia insieme a lui, perché incompatibili e troppo simili per certi versi tra loro, a suo avviso: "Tu ti sottovaluti perché sei una ragazza bellissima e te l’ho sempre detto. Però per me sei la mia versione al femminile perché sei caciarona, autoironica, caz*eggi e ti piace scherzare… quindi io non mi metterei mai con me stesso, capito?”.

Rispetto alle dinamiche nel gioco i due protagonisti del confronto possono dirsi tra gli indiscussi protagonisti del gioco. Mentre Manzini divide gli utenti sui social tra consensi e critiche sulla dichiarazione al ballerino, Raimondo Todaro é reduce dal salvataggio al termine del televoto alla puntata del tre aprile scorso, che lo vedeva schierato contro Ibiza Altea e che non ne ha decretato eliminazione.