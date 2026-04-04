Dopo aver rivelato l'affetto provato per Raimondo Todaro, Francesca Manzini ha ammesso di essere innamorata, tra le dinamiche del gioco di Grande Fratello.

Francesca Manzini si racconta al Grande Fratello vip

Ha speso delle lacrime per lui, quando si é vista costretta a dividersi da Raimondo Todaro, seppur dicendosi una sua amica al Grande Fratello vip. E a destare la curiosità generale dei telespettatori é intanto una nuova confidenza a cui l'imitatrice Francesca Manzini si é lasciata andare, nelle ore di attesa per il risultato del televoto aperto tra i due nominati a rischio eliminazione .

Incalzata sui quesiti in un gioco di esperimenti formulato dal coinquilino Marco Berry, al GF Francesca non ha smentito di essere innamorata, confermando così la teoria di molti telespettatori. Tuttavia ha anche fatto sapere di non avere ad oggi mai tradito nei sentimenti. Alla confessione dello status di innamorata di Manzini, Marco Berry ha prontamente commentato: 'Beh, lo sappiamo'. Una reazione che ha scatenato gli utenti nel web, che in particolare scommettono sul possibile sentimento di amore nutrito da Francesca verso Raimondo.

Todaro ha rischiato la eliminazione

Tuttavia, negli ultimi giorni nonostante le lacrime spese per la separazione da Todaro, in quanto nominato e poi diviso dal gruppo dei concorrenti nel gioco, Francesca aveva negato di essere sentimentalmente coinvolta da lui se non per un vincolo di affetto e di amicizia.

Poi Deianira Marzano ha svelato indizi su chi sarebbe la nuova compagna di Todaro. La ragazza a quanto pare, stando alle indiscrezioni rivelate dalla esperta di gossip, si chiamerebbe Giorgia Gagliano. La ragazza, inoltre, ha catturato l'attenzione del popolo nel web con dei like a commenti giunti sui social in cui si dice che Francesca Manzini sia interessata al ballerino professionista Todaro e che questo potrebbe essere la causa di dissapori con lui.