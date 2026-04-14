Francesco Chiofalo, volto noto del piccolo schermo e influencer, è stato tra gli ospiti di spicco della puntata di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, andata in onda martedì 14 aprile 2026. L’ex partecipante di ‘Temptation Island’, conosciuto anche con il soprannome di ‘Lenticchio’, si è accomodato sul celebre sgabello per sottoporsi alle domande incalzanti della conduttrice, offrendo uno spaccato della sua vita pubblica e privata.

L'intervista a Belve: tra ironia e rivelazioni personali

Durante l’intervista, Chiofalo ha risposto con la sua consueta schiettezza, toccando diversi aspetti della sua esistenza, incluse le sue relazioni sentimentali.

Con un tono ironico, ha commentato il presunto numero delle sue conquiste, stimato intorno alle 350 donne, affermando di essere stato “parsimonioso”. Non è mancato un riferimento alle sue ex fidanzate, per le quali l’influencer ha espresso con leggerezza la convinzione di poterle riconquistare con un semplice gesto, dimostrando il suo carattere diretto e disinvolto.

Il percorso televisivo e la carriera da influencer

Nato nel 1989, Francesco Chiofalo ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione nel 2017, partecipando a ‘Temptation Island’ al fianco dell’allora fidanzata Selvaggia Roma. La sua personalità esplosiva e il soprannome ‘Lenticchio’ lo hanno reso rapidamente uno dei personaggi più memorabili di quell’edizione.

Successivamente, ha continuato la sua esperienza televisiva apparendo a ‘Uomini e Donne’ per un confronto con la sua ex compagna. Nel 2022, ha preso parte a ‘La pupa e il secchione’, classificandosi al terzo posto insieme a Valentina Matteucci. Da queste esperienze, Chiofalo ha costruito una solida carriera come influencer, consolidando la sua presenza nel panorama mediatico italiano.

Vita sentimentale e scelte personali

La vita sentimentale di Chiofalo è stata spesso sotto i riflettori. Ha avuto relazioni note con figure pubbliche come Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Attualmente, sembra essere legato a Manuela Carriero, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, a testimonianza di un percorso affettivo ricco e variegato.

Sul fronte personale, Chiofalo ha affrontato momenti di grande difficoltà. Nel 2018, gli è stato diagnosticato un meningioma, un tumore al cervello fortunatamente benigno, che lui stesso ha descritto come “il momento più brutto della sua vita”. Ha raccontato di come fosse “un tumore di 5 centimetri infilato nel mio cervello”, un’esperienza che lo ha segnato profondamente.

Chirurgia estetica: le trasformazioni di Chiofalo

L’influencer non ha mai nascosto il suo ricorso a numerosi interventi di chirurgia estetica, condividendo apertamente le sue scelte. Nel 2020, si è sottoposto a un trapianto di barba in Turchia, motivato dal desiderio di non essere più “sbarbato”. Più recentemente, nel 2024, ha optato per la cheratopigmentazione, una procedura per cambiare il colore degli occhi, esprimendo il desiderio di avere “gli occhi di un Husky”.

Ha inoltre rivelato di essersi rifatto “i denti, il naso, le labbra”, di aver fatto “varie punture sul viso” e una “riduzione dell’orecchio”, delineando un percorso di trasformazione estetica che ha contribuito a definire la sua immagine pubblica.