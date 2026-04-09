Enzo Paolo Turchi preferirebbe che Carmen Russo non tornasse al Grande Fratello Vip e il motivo sarebbe legato ad un post operatorio che non vorrebbe affrontare senza di lei.

Enzo Paolo Turchi non approverebbe il ritorno di Carmen Russo al GFVIP

Lo scorso sabato 4 aprile 2026 a Storie al bivio, Monica Setta ha introdotto Carmen Russo e Valeria Marini annunciandone le trattative in corso con Mediaset per un possibile soggiorno nella Casa di Grande Fratello vip. Sia Russo che Marini hanno alle spalle dei precedenti soggiorni nella Casa di Cinecittà per delle passate edizioni del reality show e sarebbero ora in lizza per un ritorno al Grande Fratello nella nuova versione dedicata alle celebrità, complice un prolungamento della durata della stessa trasmissione.

Tuttavia, stando all'indiscrezione del momento, Enzo Paolo Turchi non approverebbe la possibile partecipazione di Russo al reality condotto da Ilary Blasi.

Il gossip é stato lanciato da Fanpage che ha spiegato come sebbene Russo non abbia fatto mistero dalla Setta che lascerebbe tranquillamente a Enzo Paolo Turchi la responsabilità di accudire loro figlia Maria alla sua partecipazione al Gfvip, Turchi non riuscirebbe a restare a casa senza la moglie, in vista di una operazione delicata in un periodo complesso che non vorrebbe affrontare senza la moglie.

Turchi sarebbe prossimo ad un intervento delicato

Sempre stando alla fonte dell'indiscrezione, infatti, Enzo Paolo Turchi sarebbe atteso come ospite a Storie al bivio di Monica Setta, nella puntata di sabato undici aprile 2026, tentando di bloccare Russo dalla possibile conferma della partecipazione al Grande Fratello vip.