Un altro 'innominabile' nella casa del Gf. Francesca Manzini ha detto: "L’innominabile, le donne vuole vederle vestite in questa maniera, elegantissime", nessuna specifica, nessun nome. Ma sui social le ipotesi sono fioccate a grappoli. Da Berlusconi (Pier Silvio) fino a Antonio Ricci. Ma resta tutto nel campo delle chiacchiere e nulla può trovare riscontro certo.

Grande Fratello, spunta un personaggio misterioso

Dopo che Niccolò Brigante si é detto in attesa dei vestiti e di altre cose tra le valigie richieste, al Grande Fratello vip, Francesca Manzini ha spiegato che lei sarà sempre molto elegante e che ha già programmato cosa sfoggerà tra i vari cambi di abiti previsti.

La comica ha quindi fatto riferimento ad un insieme di look che vestirà e in particolare ha parlato dei tailleur che ha usato a Striscia la Notizia, di cui avrebbe una versione in vari colori. E ha dunque parlato in questi termini del personaggio misterioso che gradirebbe un tocco extra elegance delle mise: "l’innominabile, le donne vuole vederle vestite in questa maniera, elegantissime“.

All'ascolto delle dichiarazioni della speaker Alessandra Mussolini è rimasta senza parole chiedendosi chi fosse il personaggio misterioso. Di sua risposta Manzini é rimasta vaga continuando a definirlo come l'innominabile.

Chi é l'innominabile, le teorie sui social

Rispetto alle sue dichiarazioni, intanto, sono nate diverse teorie formulate dagli utenti nel web.

C'è chi, sui social, pensa che dietro l'innominabile possa celarsi Fabrizio Corona. C'è chi scommetterebbe su Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset e altri che parlano di Antonio Ricci, creatore di Striscia.

Nel frattempo, dopo che Raimondo Todaro é risultato salvo al termine del televoto nella puntata del tre aprile, Francesca Manzini ha cercato e ottenuto un chiarimento con lui. Manzini ha ammesso che se lui non fosse stato fidanzato lei si sarebbe apertamente dichiarata a Todaro, senza filtri, ammettendo di subire il fascino del ballerino.