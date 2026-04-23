La prova della danza del ventre eseguita da Francesca Manzini nella Casa ha fatto discutere molto, sia tra i concorrenti che tra i telespettatori del Grande Fratello Vip. In particolare, tra i gieffini più critici, Alessandra Mussolini ha espresso la sentenza più dura bocciando categoricamente la comica.

Francesca Manzini fa discutere per la danza del ventre

La danza del ventre di Francesca Manzini è diventata in poche ore la cosa più discussa tra i trend topic sui social legati al Grande fratello vip 2026.

La produzione ha dato la possibilità di poter sfoggiare il proprio talento nella danza del ventre, ai gieffini che si contendono un posto di finalista alla puntata finale del gioco, una sfida che tutti i concorrenti hanno raccolto molto seriamente, tanto da impegnarsi a lungo singolarmente anche in una prova di gruppo.

Ed é stata in particolare Manzini a suscitare l'attenzione generale dei gieffini nella Casa e dei telespettatori del gioco. Manzini è stata criticata aspramente da Alessandra Mussolini. "Non la farei mai con quelle t***e", ha sentenziato Mussolini.

Esplode la polemica dentro e fuori il Grande Fratello

La coreografia montata dal gruppo di concorrenti del GF vip, che sta facendo parecchio discutere dentro e fuori la Casa, é stata montata sulle note di Kiss Kiss di Holly Valance, nota hit dei primi anni duemila.

L'esibizione é stata richiesta per la puntata attesa nella serata del 22 aprile 2026 ed é preparata dal gruppo su indicazioni di Manzini, la quale ha sostenuto al Grande Fratello di essere una professionista nel campo e una ballerina preparata.