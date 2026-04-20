Paola Caruso é al centro delle contestazioni dei telespettatori attivi sui social, tacciata di comportarsi da bulla con Antonella Elia: secondo i contestatori la showgirl merita dei provvedimenti come la squalifica dal Grande Fratello vip.

Grande fratello vip, Paola Caruso nel mirino delle critiche social

"Antonella Elia è psicopatica”, ha gridato Paola Caruso per poi minacciare di andarsene dalla Casa di Cinecittà. L'ex Bonas di Avanti un altro ha reagito piuttosto contrariata alla qualificazione di prima finalista che Antonella Elia ha ottenuto nella nuova puntata del Grande Fratello vip 2026 dello scorso venerdì 17 aprile 2026, scatenando diverse polemiche nel web che le contestano un atteggiamento a sfondo di bullismo verso la coinquilina.

Lasciandosi andare ad una confidenza condivisa con i coinquilini nel gioco di Mediaset, Paola Caruso ha apertamente contestato il seguito dei telespettatori che ha permesso ad Elia di accedere alla puntata finale del GF e al contempo di poter sfruttare la chance di vincere il gioco della convivenza condotto da Ilary Blasi.

"Ma il pubblico come ha potuto votare per quella?!", ha reagito con veemenza Caruso riferendosi alla qualificazione di Elia, prima finalista del gioco, per poi proseguire seccata anche rispetto alla sua mancata promozione tra i finalisti: "È schifoso, è vergognoso. Lei deve andare a casa e invece è diventata finalista. Hanno premiato una psicopatica”.

GF Vip: Caruso minaccia l'addio al programma

Tra gli inquilini c'é stato chi l'ha redarguita, invitandola a ragionare sulle parole fuori dalle righe e al limite delle offese gratuite spese sul conto di Elia, Caruso ha infierito contro la rivale. "Hanno mandato in finale una donna che in una società normale verrebbe messa in un angolo", ha sentenziato Caruso.

Ma non é finita qui. Paola Caruso, nelle ore successive alla qualificazione della prima finalista di Grande Fratello vip, ha inoltre minacciato l'addio al reality show proprio perché contrariata al forte seguito dei telespettatori che ha permesso ad Antonella Elia l'ambito titolo.