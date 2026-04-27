Francesca Manzini e Raimondo Todaro sono passati dalle lacrime al sorriso, in un momento di forte complicità vissuta al Grande fratello vip. Dopo l'allontanamento avvenuto di recente tra loro, seguito alla rivelazione di Francesca che ha svelato di aver nascosto nel reality di avere un fidanzato segreto, Manzini ha ammesso a Todaro le ragioni della sua omissione, esortando il ballerino professionista a perdonarla.

Grande Fratello vip, Manzini e Todaro si riavvicinano dopo i dissidi

Nella casa del Grande fratello vip, nell'attesa generale per la nuova puntata del gioco che é prossimo alla puntata finale, si é registrato un importante riavvicinamento tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini.

I telespettatori hanno così potuto assistere ad un nuovo momento di grande emozione con protagonisti i due coinquilini più discussi sui social del reality di Mediaset, che al debutto nel gioco hanno fatto sperare molti telespettatori nello sbocciare di un loro flirt.

Trovatasi dinanzi a Todaro, dopo un recente allontanamento tra loro, Manzini ha voluto chiarire al ballerino il motivo per cui lei gli ha nascosto l'esistenza del suo attuale fidanzato top secret: “Per proteggere te e lui ho fatto un casino”, ha ammesso la comica parlando vis à via al ballerino.

L'ex professore di Amici ha perdonato la complice nel gioco con una irrefrenabile risata, senza però nascondere la delusione provata per l'omissione subita dalla comica, da cui si sarebbe aspettata sempre e solo di essere ricambiato in un rapporto fondato sulla sincerità.

Todaro perdona Manzini al reality di Mediaset

"Mi tratti come tutti gli altri?”, ha quindi sussurrato alla coinquilina Todaro.

Dal suo canto Manzini non ha nascosto il pentimento avvertito per aver omesso la sua verità a Todaro, conscia di essere molto provata per la mancanza del suo fidanzato.