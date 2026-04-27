Clima rovente al Grande Fratello Vip, dove la dodicesima puntata del reality show ha lasciato strascichi anche dopo la chiusura del collegamento in diretta. Protagonista assoluto dell'ennesima polemica Marco Berry, il mago già al centro di discussioni nelle scorse settimane, nella notte ha sfogato tutta la sua rabbia contro Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma.

Lo scontro con Alessandra Mussolini: l'innesco della polemica

Tutto ha inizio durante la serata in onda su Canale 5, quando la produzione del GF Vip manda in onda un filmato in cui Marco Berry afferma: "Alessandra Mussolini è un insulto", uscita a dir poco infelice nei confronti di Alessandra Mussolini sua coinquilina nella casa.

Una dichiarazione che non passa inosservata, provocando l'immediata reazione della concorrente e delle opinioniste dello studio.

Selvaggia Lucarelli non ci sta e interviene con decisione, accusando il mago di aver ripetuto più volte riferimenti al cognome della Mussolini anche durante il fuori onda. Berry prova a difendersi, sostenendo che le sue parole andavano interpretate diversamente, ma la tensione e ormai alle stelle.

La notte del GF Vip: le parole durissime di Marco Berry

E nella notte, lontano dalle telecamere in diretta, che la situazione degenera ulteriormente. Marco Berry, parlando con le coinquiline Adriana Volpe e Antonella Elia, torna sull'argomento che evidentemente non ha digerito, e questa volta il bersaglio non è più la Mussolini ma Selvaggia Lucarelli.

Il mago, visibilmente alterato, pronuncia frasi durissime: "Ma tu sei scema, come cavolo ti permetti?", "Ma non ci stai con la testa", e soprattutto "Io ti attacco al muro. Questo è gravissimo e io non le permetto di dire certe cose". Le sue parole hanno fatto il giro dei social in poche ore, diffondendosi come un tam-tam durante i fuori onda.

La bufera sui social: gli utenti chiedono la squalifica

Immediata la reazione del pubblico sui social network. Molti utenti hanno espresso sconcerto per l'espressione "ti attacco al muro", ritenuta un grave eccesso verbale nei confronti della giornalista. Su TikTok, X e Instagram gli utenti si sono divisi: da un lato chi ha condannato fermamente le parole di Berry, chiedendo alla produzione Mediaset di prendere provvedimenti immediati e invocando la sua squalifica dal programma.

Dall'altro chi ha sottolineato come in questa edizione del Grande Fratello Vip non sia la prima volta che i concorrenti si lasciano andare a esternazioni simili.

Molti hanno fatto un confronto con la frase pronunciata qualche settimana prima da Antonella Elia, che in un momento di rabbia aveva dichiarato di voler dare uno schiaffo a una coinquilina. Un parallelismo che ha ulteriormente alimentato il dibattito online.

Non la prima volta: il passato controverso di Marco Berry

Non e la prima volta che Marco Berry si trova al centro di polemiche. Il concorrente ha già suscitato reazioni forti nelle settimane precedenti con dichiarazioni giudicate da molti offensive e inappropriate. La sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip continua dunque a dividere il pubblico, tra chi lo sostiene e chi ritiene che il suo comportamento abbia superato ogni limite accettabile.

Il destino di Berry e nelle mani della produzione: la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Si resta in attesa di aggiornamenti per capire quale provvedimento verrà adottato nei confronti del concorrente. Intanto il pubblico continua a seguire con attenzione ogni evoluzione della situazione, sia all'interno della casa che sui canali social del programma da vedere se la direzione del programma deciderà di intervenire con un provvedimento disciplinare, di richiamo o di squalifica.