A neppure 24 ore dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Ibiza Altea ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti del programma. Sul suo profilo Instagram, infatti, la modella ha postato lo screenshot del risultato di un sondaggio che la vedeva nettamente in vantaggio su Marco Berry e poi ha insinuato che potrebbero averla mandata via perché avrebbe dato fastidio a qualcuno.

Addio al GF Vip per l'1% di voti

In pochi si aspettavano l'eliminazione di Ibiza dal GF Vip, eppure lo scorso 7 aprile è toccato proprio alla giovane lasciare il gioco a meno di un mese dalla finale.

Su Canale 5 sono apparse le percentuali del televoto di questa settimana: Antonella 45%, Marco 28% e Ibiza 27%.

La ragazza, dunque, è stata esclusa per una manciata di voti e questo ha fatto storcere il naso sia a lei che alla maggior parte delle persone che la ritenevano un personaggio importante per le dinamiche che si creano all'interno della casa tutti i giorni.

La stoccata di Ibiza su Instagram

Non appena ha ripreso possesso del suo cellulare, Ibiza ha postato un messaggio di ringraziamento per chi l'ha sostenuta e poi ha lanciato una frecciatina neppure troppo velata al programma.

"Avrò dato fastidio?", ha scritto l'ormai ex concorrente del GF Vip sotto allo screenshot del risultato di un sondaggio che dava quasi per certa l'eliminazione di Marco.

La giovane avrebbe insinuato che dietro alla sua uscita ci potrebbe essere qualcosa in più di un semplice televoto andato male, e magari nelle prossime ore approfondirà questo pensiero sempre tramite i suoi profili social.

I commenti degli spettatori

L'eliminazione di Ibiza sta facendo discutere soprattutto perché è arrivata "per mano" di Marco: i fan del GF Vip si aspettavano che Antonella vincesse il televoto della settimana, ma quasi nessuno aveva previsto che Berry avrebbe superato Altea.

"Voi non sapete proprio votare", "Ibiza smuoveva le acque, non doveva uscire", "Ma chi ha salvato Marco?", "Chi vota preferisce i comodini a chi crea dinamiche, assurdo", "Ibiza doveva rimanere, non capite niente", "Cosa ha fatto Marco per meritarsi di rimanere?", si legge su X in queste ore.