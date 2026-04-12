Lunedì 13 aprile verrà chiuso il televoto che porterà all'eliminazione definitiva di una concorrente dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Fino ad ora al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 825 utenti, e i risultati delle loro preferenze svelano che ad abbandonare la casa nella prossima puntata potrebbe essere una tra Blu Barbara Prezia (16,00%) e Lucia Ilardo (16,85%).

Le inquiline del GF Vip meno votate

Una concorrente del GF Vip sta per essere eliminata, e sarà il pubblico a sceglierla tra le quattro che sono in nomination.

Ad un giorno dalla nona puntata di quest'edizione del reality, ben 825 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free sul televoto in corso.

Le inquiline meno votate sono anche quelle che lunedì sera potrebbero rischiare l'eliminazione perché i fan stanno rispondendo alla domanda "chi vuoi salvare?".

Al momento Blu è all'ultimo posto con il 16,00% dei voti totali, ma poco sopra c'è Lucia con il 16,85%: potrebbero essere proprio le due ragazze a giocarsi la permanenza nella casa nel corso dell'appuntamento che andrà in onda in diretta il 13 aprile.

Altre percentuali online

I risultati provvisori del sondaggio su Reality House sono più o meno in linea con quelli appena citati.

A questa votazione online hanno partecipato 621 utenti: 119 hanno espresso una preferenza per Lucia (19%), 113 per Blu (18%).

A sorpresa all'ultimo posto di questa classifica c'è Alessandra con 112 voti e il 18%, ma la sensazione generale è che domani sera non dovrebbe rischiare l'eliminazione perché è amatissima dal pubblico di Canale 5 ed è considerata un personaggio fondamentale per le dinamiche del programma.

Adriana Volpe in vantaggio

I fan del GF Vip che hanno partecipato ai sondaggi sul televoto in corso sembrano concordare sulla concorrente che meriterebbe di essere salvata più di chiunque altra.

Su GF Forum Free, infatti, Adriana è prima in classifica con il 44,48% delle preferenze, invece su Reality House è in testa con 277 voti e il 45%.

Stando a questi numeri, il 13 aprile la conduttrice non dovrebbe rischiare nulla, un po' come è accaduto all'amica/nemica Antonella Elia una settimana fa.