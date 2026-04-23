Il Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 24 aprile, quindi i fan hanno solo un paio di giorni di tempo per scegliere chi mandare a rischio eliminazione tra i due concorrenti che sono al televoto. I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free svelano che il 70,40% di 500 utenti preferisce Alessandra Mussolini, quindi Marco Berry potrebbe sfidare Paola Caruso nella prossima nomination.

Le prime percentuali online

Chi sarà il prossimo eliminato del GF Vip? I fan se lo stanno chiedendo da quasi una settimana, ma per ora sanno solamente che neppure il televoto in corso sarà decisivo in questo senso.

Il concorrente che riceverà meno preferenze entro domani sera (24 aprile), diventerà il secondo candidato all'eliminazione definitiva di martedì prossimo.

Per ora al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 500 utenti e il 70,40% ha votato per salvare Alessandra, che quindi sarebbe nettamente favorita nel testa a testa con Marco (che al momento è fermo al 29,60%).

Sfida a due al GF Vip

Anche su Angolo delle notizie è stato aperto un sondaggio sul televoto tra Alessandra e Marco, e i risultati provvisori sono in linea con quelli di tutte le altre votazioni online.

In questo caso Mussolini è in testa con il 65% delle preferenze totali, invece Berry è al 35%.

Stando al sentiment generale, dunque, il 24 aprile potrebbe toccare a Marco finire nuovamente in nomination assieme agli altri concorrenti più votati della serata.

Paola Caruso nella casa in incognito

Il concorrente che perderà il televoto in corso, dunque, andrà a sfidare Paola in una nuova e decisiva nomination.

Gli inquilini della casa, infatti, non sanno che Caruso non è stata eliminata come gli hanno voluto far credere, ma è solo la prima candidata al televoto della prossima settimana.

Fino a venerdì sera, infatti, la showgirl dovrà vivere da sola nel monolocale e non dovrà farsi scoprire dal resto del gruppo.

I fan del GF Vip sono curiosi di vedere come reagirà Antonella quando scoprirà che Paola è ancora in gioco, soprattutto dopo averla vista esultare per la sua "finta eliminazione".

"Io sono felicissima, anzi ringrazio il pubblico", ha detto Elia in diretta su Canale 5.