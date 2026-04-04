I fan del Grande Fratello Vip hanno qualche giorno di tempo per decidere chi eliminare tra i tre concorrenti che sono al televoto. I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free svelano che il 50,84% degli utenti che si sono espressi in queste ore (478) salverebbero Antonella Elia; più arretrati Ibiza Altea (29,08%) e Marco Berry (20,08%).

Tre concorrenti in nomination

Al termine della puntata del GF Vip che è andata in onda il 3 aprile Ilary Blasi ha aperto un televoto molto importante: da qui a martedì prossimo, infatti, il pubblico dovrà scegliere chi eliminare tra Antonella, Ibiza e Marco.

Come sempre i fan del reality voteranno per il loro concorrente preferito (la domanda che pongono gli autori è "chi vuoi salvare?"), e chi ne riceverà meno dovrà abbandonare la casa definitivamente.

A meno di 24 ore dall'apertura di questo televoto, ben 478 utenti hanno dato una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free: il 50,84% ha votato per Antonella, che quindi è nettamente in testa e non dovrebbe rischiare nulla.

Più indietro c'è Ibiza con il 29,08% e Marco chiude questa breve classifica con il 20,08%.

Stando a questi risultati provvisori, il prossimo eliminato potrebbe essere uno tra Altea e Berry.

Ascolti in crescita per il GF Vip

Quest'edizione del GF Vip è molto commentata sui social, ma anche gli ascolti confermano un interesse sempre maggiore da parte del pubblico.

La puntata che è andata in onda il 3 aprile, infatti, è stata seguita da una media di 2 milioni di spettatori e lo share ha superato il 17,4%.

L'entusiasmo del pubblico per il reality

Sui social c'è chi si divide tra chi è contento degli ascolti in crescita del GF Vip e chi non li ritiene all'altezza di un format che in passato ha ottenuto anche il 30% di share.

"Per me sono bassi perché ieri non c'era controprogrammazione", "Ha perso lo stesso contro Rai 1", "A me quest'edizione sta piacendo, ci sono tante dinamiche e si vede che stanno provando a fare qualcosa di nuovo", "Dovrebbero rimetterlo al lunedì sera e prolungarlo perché il cast è il top", "Meriterebbe molto di più"; "Quest'anno merita, ci sono concorrenti incredibili", "Brava Ilary", si legge su X in queste ore.