Venerdì 10 aprile verrà chiuso il televoto che vede a confronto due protagonisti di quest'edizione del Grande Fratello Vip, e chi riceverà meno preferenze finirà a rischio eliminazione. Dei 563 utenti che si sono espressi nel sondaggio di GF Forum Free su questa nomination, solo il 38,01% salverebbe Lucia Ilardo; Marco Berry, infatti, è nettamente in vantaggio sulla compagna d'avventura con il 61,99% dei voti totali.

Aumenta il distacco tra Lucia e Marco

L'edizione 2026 del GF Vip si sta avvicinando alla sua conclusione (si dice che la finale dovrebbe andare in onda martedì 5 maggio), e i concorrenti che sono ancora in gioco dovranno superare molti ostacoli per prima di arrivare all'ultima puntata.

Il destino degli inquilini della casa è nelle mani dei telespettatori, gli stessi che in questi giorni stanno votando per scegliere il primo candidato alla prossima eliminazione.

Ad oggi, 9 aprile, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 563 utenti e il 61,99% ha espresso una preferenza per Marco.

Al momento Lucia è molto lontana dal compagno d'avventura, infatti a salvarla sono stati solo il 38,01% dei fan che hanno preso parte a questa votazione online.

Altri numeri sulla sfida in corso al GF Vip

I risultati del sondaggio di Reality House su questo televoto sono in linea con quelli appena citati: il 53% degli utenti (168 preferenze delle 316 totali) ha votato per Marco e quindi Lucia è ferma al 47% (148 voti).

Basandosi su questi numeri, la prima candidata alla prossima eliminazione dal GF Vip dovrebbe essere la ragazza che la scorsa estate ha partecipato a Temptation Island in coppia con l'ex fidanzato Rosario.

Meno di un mese alla finale

Come detto in precedenza, l'edizione 2026 del GF Vip sta per finire: secondo un'indiscrezione ancora da confermare, infatti, Ilary Blasi dovrebbe condurre l'ultima puntata il 5 maggio prossimo, quindi tra meno di un mese.

Da qui alla finale ci saranno molte eliminazioni, anche perché in gioco ci sono ancora tanti concorrenti e il pubblico sarà chiamato a fare una selezione piuttosto accurata per arrivare a decretare quelli che meritano di contendersi il montepremi che c'è in palio.