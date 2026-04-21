L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 22 aprile, quindi i fan hanno ancora qualche ora di tempo per scegliere chi rendere immune e chi mandare a rischio eliminazione tra le tre concorrenti che sono al televoto. Secondo i risultati parziali del sondaggio di GF Forum Free (stimati sulle preferenze di 841 utenti), Paola Caruso potrebbe essere la prima candidata alla prossima nomination perché ha ricevuto solo il 7,25% dei voti totali. Benissimo Adriana Volpe, che è in testa con il 62,07%.

Gli schieramenti dei fan del GF Vip sul web

Da diversi giorni si sa che il televoto in corso avrà un doppio esito: la concorrente del GF Vip più votata riceverà l'immunità dalle prossime nomination, la meno votata sarà candidata all'eliminazione.

Quando mancano poco più di 24 ore al verdetto (la diretta su Canale 5 ci sarà eccezionalmente mercoledì 22 aprile), al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 841 utenti e solo il 7,25% si è schierato dalla parte di Paola.

Stando a questo risultato, dunque, la showgirl potrebbe finire a rischio senza dover passare dalle nuove nomination.

Anche su Angolo delle notizie Caruso è la meno votata, infatti per ora è ferma al 10% delle preferenze.

Adriana senza rivali online

I risultati provvisori dei sondaggi sopra citati svelano che sia Adriana che Alessandra non dovrebbero rischiare nulla alla chiusura del televoto in corso.

Su GF Forum Free, ad esempio, Volpe è nettamente in testa alla classifica con il 62,07% delle preferenze, invece Mussolini è più indietro (30,68%).

A sorpresa, invece su Angolo delle notizie c'è una sostanziale parità tra queste due concorrenti del GF Vip, entrambe al 45%.

Il reality lascia spazio al calcio

Perché il GF Vip non va in onda oggi, 21 aprile? La rete ha deciso di spostare il primo appuntamento settimanale con il reality dal martedì al mercoledì per trasmettere la partita Inter-Como.

Stasera, infatti, su Canale 5 si potrà vedere la prima semifinale di Coppa Italia: il fischio d'inizio è previsto alle 21:00, ma il collegamento con lo stadio comincerà un po' prima visto che non è prevista neppure una breve puntata de La ruota della fortuna.