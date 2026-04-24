La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda oggi, 24 aprile, servirà anche per decidere i concorrenti che martedì sera si giocheranno la permanenza nella casa. Al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 661 utenti e il 69,89% ha votato a favore di Alessandra Mussolini. A fronte del 30,11% delle preferenze che ha ricevuto in questa votazione online, Marco Berry potrebbe diventare il secondo candidato all'eliminazione della prossima settimana.

Pochi dubbi per i fan del GF Vip

Il 24 aprile si scoprirà il verdetto del televoto che è stato aperto mercoledì scorso e che vede contrapposti due inquilini del gruppo.

A poche ore dall'inizio di una nuova diretta del GF Vip su Canale 5, ben 661 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free e più della metà l'ha data ad Alessandra.

La protagonista del reality Mediaset, infatti, ha ricevuto il 69,89% dei voti totali ed è in netto vantaggio su Marco, che invece è fermo al 30,11%.

Alessandra senza rivali online

Il televoto di questa settimana ha come obiettivo quello di candidare un concorrente alla prossima eliminazione e, stando ai risultati di diversi sondaggi online, stasera potrebbe toccare a Marco.

Dei 301 utenti che hanno partecipato alla votazione su Reality House, solo 109 si sono schierati dalla parte di Berry (36%).

Anche in questa circostanza, infatti, Alessandra è saldamente prima in classifica con 192 voti (64%).

Le anticipazioni della dodicesima puntata

A Mattino 5 sono state date le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno stasera al GF Vip.

Come ha svelato Federica Panicucci, il 24 aprile diversi concorrenti saranno messi a confronto: Ilary Blasi, infatti, cercherà di indagare sulle ragioni che hanno portato agli scontri accesi che ci sono stati in questi giorni.

Sui social c'è grande attesa per l'esibizione di Francesca, che da quasi una settimana è diventata virale con le prove di danza del ventre e con i suoi "tecnicismi".

Tra poche ore i concorrenti scopriranno due cose molto importanti: Paola non è stata eliminata ma ha vissuto isolata nel monolocale, e poi la conduttrice svelerà la data ufficiale della finale (martedì19 maggio).