Oggi, 28 aprile, Ilary Blasi svelerà il verdetto del televoto che è stato aperto venerdì scorso e che vede contrapposti quattro protagonisti assoluti di quest'edizione del Grande Fratello Vip. Dei 940 utenti che hanno espresso una preferenza su GF Forum Free, solo l'8,62% ha votato per Paola Caruso, che quindi sarebbe la principale candidata all'eliminazione di stasera. Alessandra Mussolini, invece, è nettamente in testa con il 35,96%.

Chi è a rischio uscita

Mancano poche ore all'eliminazione di un concorrente del GF Vip, ovvero il meno votato tra i quattro che sono in nomination da alcuni giorni.

Ai fan del reality è stato chiesto "chi vuoi salvare?", quindi a lasciare il gioco sarà l'inquilino che avrà ricevuto meno preferenze alla chiusura del televoto in corso.

Su GF Forum Free si sono esposti in 940 e solo l'8,62% si è schierato dalla parte di Paola; nel sondaggio di Angolo delle notizie, invece, Caruso ha ricevuto solamente il 5% dei voti e per questo è la principale candidata all'uscita.

Alessandra in vantaggio su tutti

Sul web c'è una concorrente che sembra essere un po' più amata degli altri, perlomeno considerando i quattro che sono al televoto questa settimana.

Su GF Forum Free Alessandra è in testa con il 35,96%, invece su Angolo delle notizie ha ricevuto il 40% delle preferenze ed è sempre prima in classifica.

Anche Marco e Lucia non dovrebbero rischiare quasi nulla questa sera (lui è al 30,11% e lei al 25,32%), quindi ad abbandonare la casa del GF Vip potrebbe essere Paola.

Le anticipazioni della tredicesima puntata del GF Vip

Nella puntata del GF Vip che andrà in onda martedì 28 aprile si parlerà molto di Valeria Marini e di quello che è successo nella casa da quando è arrivata.

In pochi giorni la showgirl ha battibeccato con Antonella Elia e si è resa protagonista di diversi momenti che hanno divertito molto il pubblico, infatti per ora la sua ospitata è apprezzatissima dai telespettatori che seguono il reality 24 ore su 24.

Spazio anche al crollo emotivo che ha avuto Francesca Manzini dopo che ha svelato che avrebbe un fidanzato, un uomo del quale non aveva mai parlato neppure al suo carissimo amico Raimondo Todaro.