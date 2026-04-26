Martedì 28 aprile un concorrente del Grande Fratello Vip dovrà dire addio alla casa e al sogno di vincere quest'edizione, e sarà il meno votato tra i quattro che sono in nomination. A circa 48 ore dal verdetto, su GF Forum Free si sono esposti in 835 e solo l'8,89% ha votato a favore di Paola Caruso. Anche Lucia Ilardo potrebbe rischiare qualcosa perché è penultima con il 23,71%.

Il parere del pubblico online

Al GF Vip è in arrivo una nuova eliminazione: il 28 aprile, infatti, Ilary Blasi chiuderà il televoto in corso e svelerà il nome del concorrente che dovrà abbandonare la casa per sempre.

Ad oggi, 26/04, la principale candidata all'uscita sembra essere Paola: degli 835 utenti che hanno espresso una preferenza su GF Forum Free, solo l'8,89% ha votato per la showgirl che nei giorni scorsi si è scontrata con Antonella.

Salendo in questa classifica al penultimo posto c'è Lucia, che però ha il 23,71% dei voti e quindi è molto lontana dalla compagna d'avventura.

Nel sondaggio di Angolo delle notizie, invece, Paola è penultima con il 20% e Lucia è il fanalino di coda con il 10%.

Alessandra e Marco salvi

In entrambi i sondaggi sopra citati ci sono due concorrenti che sembrano non essere a rischio.

Su GF Forum Free, ad esempio, Alessandra è in testa con il 37,01%, ma subito dietro di lei c'è Marco con il 30,30%.

Anche su Angolo delle notizie i più votati sono Mussolini (prima con il 50%) e Berry (secondo con il 25%).

Francesca show al GF Vip

Nelle ultime ore al GF Vip è andato in scena un vero e proprio show con un'unica protagonista: Francesca.

Stuzzicata dalle domande di Antonella e Adriana, la comica ha svelato che fuori dalla casa ci sarebbe un uomo ad aspettarla, o meglio questo è quello che lei si augura.

Per più di un mese, dunque, Manzini ha tenuto per sé quest'informazione e non ne avrebbe parlato neanche con Raimondo, che si è arrabbiato molto con lei quando lo ha saputo.

L'attrice ha pianto e si è disperata per diverse ore, ha cercato un chiarimento con l'amico Todaro e poi ha dovuto rispondere agli attacchi di Alessandra e degli altri inquilini che non hanno apprezzato la sua decisione di non condividere una notizia così bella con il gruppo.