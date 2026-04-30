Mancano ancora diversi giorni al verdetto del televoto per eleggere il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2026, ma i risultati provvisori del sondaggio di GF Forum Free (1.011 utenti totali) sembrano anticipare che a trionfare potrebbe essere Adriana Volpe. Per ora la concorrente ha raccolto il 43,72% delle preferenze ed è in testa alla classifica, invece tra gli ultimi posti c'è Raul Dumitras con il 4,06%.

Sfida a due nel televoto della settimana

Il secondo finalista del GF Vip sarà eletto martedì 5 maggio, ovvero quando andrà in onda la prossima puntata.

Ad oggi, 30 aprile, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 1.011 utenti e il 43,72% ha votato per mandare in finale Adriana.

Al secondo posto di questa classifica provvisoria troviamo Alessandra con il 38,87%, che sembra essere l'unica in grado di impensierire Volpe in questa nomination.

Per ora tutti gli altri concorrenti che sono al televoto hanno ottenuto percentuali piuttosto basse: 5,84% per Lucia, 5,64% per Francesca, 4,06% per Raul e 1,88% per Marco.

Idee chiare per i fan del GF Vip

Anche su Reality House è stato indetto un sondaggio sul televoto per il secondo finalista del GF Vip, e per il momento ad esporsi sono stati in 688.

Adriana è ancora una volta prima in classifica con il 55% (381 voti) e Alessandra la insegue a debita distanza con il 32% (220 voti).

Tutti gli altri inquilini sembrano avere pochissime chance di successo in questa nomination: Lucia ha ricevuto 34 voti (5%), Francesca 23 (3%), Raul 18 (3%) e Marco 12 (2%).

Il dietrofront di Alessandra

Nelle scorse ore dentro e fuori la casa del GF Vip si è parlato solo di un argomento: il possibile ritiro di Alessandra.

Per quasi un'intera giornata, infatti, la concorrente si è detta pronta ad abbandonare il gioco a causa degli attacchi che continuerebbe a ricevere dalla maggior parte degli inquilini e ciò aveva messo in allarme tutti.

Mussolini aveva anche preparato le valigie, ma all'improvviso ha cambiato idea: "Non gliela darò vinta. Rimango e sarò il loro tormento".

Sui social sono stati in molti a gioire per la decisione di quella che è considerata una delle protagoniste indiscusse di quest'edizione del programma di Canale 5.