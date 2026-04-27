Manca poco al verdetto di un televoto che cambierà gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. Il 28 aprile, infatti, un concorrente dovrà lasciare il gioco e sarà il meno votato dal pubblico tra i quattro che sono in nomination. I risultati provvisori del sondaggio di GF Forum Free (901 utenti totali), svelano che Paola Caruso sarebbe la principale candidata all'eliminazione con l'8,54% delle preferenze. Bene sia Alessandra Mussolini (35,59%) che Marco Berry (30,60%).

Le scelte dei fan del GF Vip sul web

Il 28 aprile un concorrente del GF Vip sarà eliminato, e toccherà al meno votato tra i quattro che sono in nomination da venerdì scorso.

Dei 901 utenti che hanno espresso una preferenza su GF Forum Free, solo l'8,54% si è schierato dalla parte di Paola, che dunque sembrerebbe essere ad un passo dall'addio.

Anche su Reality House l'inquilina che ha ricevuto meno consensi è Caruso, che è ultima in classifica con il 9% (63 voti su 708 totali).

Le percentuali degli altri inquilini

Tra Paola e gli altri concorrenti che sono al televoto c'è un distacco abbastanza importante, per questo sono in tanti a pensare che domani sera potrebbe essere proprio lei l'eliminata.

Nel sondaggio di GF Forum Free, per esempio, Lucia è penultima in classifica ma con il 25,28% (su Reality House è al 25%, con 174 voti).

Gli inquilini più votati sul web sono Alessandra (35,59% e 33%) e Marco (30,60% e 33%), numeri che farebbero pensare ad una puntata del GF Vip piuttosto tranquilla per entrambi.

Valeria Marini ospite nella casa

Nella puntata del GF Vip del 28 aprile si parlerà a lungo dell'ingresso di Valeria Marini nella casa e della reazione che ha avuto Antonella quando l'ha vista.

Tra le due non correrebbe buon sangue da diversi anni e c'è chi pensa che è proprio per questo motivo che gli autori avrebbero proposto alla showgirl di trascorrere qualche giorno tra le mura più spiate d'Italia (non è concorrente, solo ospite).

Al momento non ci sono state discussioni o particolari interazioni tra le due, ma la sensazione generale è che Elia potrebbe esplodere da un momento all'altro vedendo la "rivale" interagire in modo amichevole con tutti i suoi compagni d'avventura.