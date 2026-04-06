Martedì 7 aprile al Grande Fratello Vip ci sarà una nuova eliminazione e sarà il pubblico a scegliere chi mandare via tra i tre concorrenti che sono al televoto. I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free (594 utenti totali) danno per favorita Antonella Elia con il 50,67%, ma anche su Reality House l'inquilina è nettamente in testa con il 53%. Ibiza Altea e Marco Berry inseguono, ma a debita distanza in entrambe le votazioni online.

Nomination da leader per Antonella

Al GF Vip è in arrivo un'eliminazione: dopo Diego e Giovanni, il 7 aprile un altro inquilino della casa dovrà interrompere l'avventura per volontà del pubblico.

Ad oggi, 6/04, 594 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free e il 50,67% l'ha data ad Antonella.

Ibiza è stata votata dal 27,95% dei fan e Marco dal 21,38%, quindi poco più della metà delle persone che hanno partecipato a questa votazione online salverebbero Elia e manderebbero a rischio gli altri due concorrenti che sono in nomination.

Le altre percentuali

Anche su Reality House è stato aperto un sondaggio sul televoto eliminatorio di questa settimana, e per ora a esporsi sono stati in 359.

Antonella ha ricevuto 189 voti, che corrispondono al 53%, e quindi anche in questa classifica è nettamente in testa.

Ibiza è seconda con il 28% (102 voti) e Marco chiude con il 19% (68 voti).

Stando a questi risultati, il 7 aprile Elia dovrebbe salvarsi e a giocarsi l'eliminazione dovrebbero essere Altea e Berry.

Alta tensione nella casa del GF Vip

Il 7 aprile Ilary Blasi avrà diversi argomenti da affrontare, anche perché nella casa del GF Vip è successo di tutto nel weekend di Pasqua.

Blu si è resa protagonista di un gesto che ha fatto arrabbiare diversi inquilini: la giovane ha passato un paio di suoi slip a Renato e Nicolò (quando era in isolamento in un'altra stanza), che li hanno usati per mettere su un siparietto che non è piaciuto soprattutto a Lucia.

A proposito dell'unica "coppia" che si è formata fino a questo momento, negli ultimi giorni ci sono state parecchie tensioni e il ragazzo è arrivato al punto di dire che non sopporta neppure la voce della compagna d'avventura con la quale ha vissuto momento di intimità fino a poco tempo fa.