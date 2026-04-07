Oggi, 7 aprile, andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e un concorrente dovrà lasciare il gioco definitivamente. I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free svelano che Antonella Elia non dovrebbe rischiare l'eliminazione (49,53% delle preferenze di 632 utenti totali), invece Ibiza Altea potrebbe giocarsi la permanenza nella casa con Marco Berry (lei è al 27, 85% e lui al 22,63%).

Antonella Elia senza rivali nella nomination

Al GF Vip sta per esserci una nuova eliminazione: nel corso della puntata del 7 aprile, infatti, un inquilino dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia.

Al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 632 fan e il 49,53% ha votato per salvare Antonella.

La concorrente che dall'inizio è al centro di molte dinamiche del programma, dunque, non dovrebbe rischiare nulla alla chiusura di questo televoto decisivo.

A giocarsi il posto dovrebbero essere Ibiza (27,85% delle preferenze) e Marco (22,63%), che nella maggior parte delle votazioni online sono molto indietro rispetto a Elia.

Il parere dei fan del GF Vip

Anche su Angolo delle notizie è stato fatto un sondaggio sul televoto eliminatorio di questa settimana.

Il 50% dei partecipanti ha optato per salvare Antonella, che quindi anche in questo caso non rischierebbe l'esclusione dal gioco.

Secondo posto in classifica per Ibiza (30%) e ultimo per Marco con il 20%.

Le anticipazioni della serata

La settima puntata del GF Vip è alle porte e sul web stanno circolando le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno nel corso della diretta su Canale 5.

Ilary Blasi metterà a confronto Antonella e Paola, che nei giorni scorsi hanno litigato pesantemente, ma anche Alessandra e Francesca verranno tirate in ballo per i rapporti che hanno instaurato con le compagne d'avventura.

Raimondo potrà riabbracciare la figlia Jasmine e poi farà un omaggio a Sophia Loren ballando un passo a due con Alessandra.

Non mancheranno i commenti su Blu e sulla biancheria intima che ha regalato a Renato e Nicolò mentre giocavano, ma anche la reazione piccata di Lucia a questo gesto che ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la casa.