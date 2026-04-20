Tra un paio di giorni sarà svelato il risultato del televoto che è stato aperto venerdì scorso e che vede contrapposte tre concorrenti amatissime di quest'edizione del Grande Fratello Vip. Secondo i risultati parziali del sondaggio di GF Forum Free (basati sulle preferenze di 801 utenti), l'immunità potrebbe andare ad Adriana Volpe, che è in testa con il 63,30% del voti e con un distacco di oltre 30 punti su Alessandra Mussolini (29,84%).

Le preferenze del pubblico del GF Vip sul web

Il 22 aprile una concorrente del GF Vip sarà immune dalle nuove nomination e sarà colei che vincerà il televoto di questa settimana.

Su GF Forum Free si sono esposti in 801 e il 63,30% darebbe questo vantaggio ad Adriana, che è nettamente in testa nella classifica provvisoria di questa votazione online.

Alessandra, che nei giorni scorsi è stata ad un passo dalla finale, qui è solamente seconda con il 29,84% e quindi avrebbe poche chance di conquistare l'immunità.

Ancora più indietro c'è Paola, ultima con il 6,87% dei voti totali.

Le altre percentuali online

Al sondaggio di Reality House, invece, al momento hanno partecipato 459 utenti e 358 hanno espresso una preferenza per Adriana, che è saldamente al primo posto in classifica con il 78% dei voti totali.

Anche in questo caso Alessandra e Paola sono molto indietro rispetto alla coinquilina: la prima è ferma al 18% (83 voti) e la seconda è al 4% (18 voti).

Stando a tutti questi risultati, dunque, il 22 aprile l'immunità dovrebbe andare ad Adriana quasi a furor di popolo.

Slitta la finale

Venerdì scorso molti fan del GF Vip si aspettavano una comunicazione ufficiale sulla data della finale, che si dice sarebbe slittata di due settimane per volontà della rete.

Ilary Blasi, però, su Canale 5 non ha fatto neppure un accenno al prolungamento di cui si è parlato in questi giorni, neanche quando Antonella è stata eletta prima finalista di questa edizione del reality.

Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, l'ultima puntata dovrebbe andare in onda il 19 maggio (anziché il 5), ma i concorrenti sarebbero ancora all'oscuro di tutto.

Maggiori informazioni, però, potrebbero essere date dalla conduttrice nel corso della diretta di mercoledì 22 aprile.